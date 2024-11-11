港鐵：加強宣傳扶手電梯「左右兩邊企」　暫未考慮港鐵附例規管

港鐵在今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡等。港鐵表示將加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。對於會否用港鐵附例處理不守規矩的情況，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲今日（11日）接受電台節目訪問時表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。



立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇則指，「左右兩邊企」的呼籲「不是突然間轉」，並解釋港鐵此前已沒呼籲乘客「左行右企」，暗示不應在電梯上行走，形容港鐵當時只是「無講得咁出」及指示不清晰。鐵路運輸專業人員協會主席張年生亦表示，「左行右企」不會加快電梯損壞速度，亦不會令電梯側重一旁，期望本港能夠引入設人工智能技術的電梯，如檢測有人快將跌倒，便減慢扶手電梯速度。



六成涉無緊握扶手、失平衡等 每個車站均設升降機

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲在港台節目《千禧年代》表示，港鐵現時共有約1,300條扶手電梯連接大堂、各出入口等，由於轉車站的扶手電梯較多，意外則相對較多。今年首9個月，港鐵99個車站共發生430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡、被其他走動的乘客撞倒等，有一半意外涉及長者。李形容「意外一單都嫌多」，舉例稱一名乘客在電梯上行走時跌倒，導致後方四名乘客「跌落嚟」。

不少意外涉及攜大型行李人士。李婉玲稱，過往曾見「連人帶喼跌落嚟」，亦見不少長者持買餸車時容易失平衡，她呼籲盡量使用升降機。她又解釋，每個站均設至少一部升降機，如升降機維修，亦會加派人手處理。此外，隨冬天將至，過往亦有乘客不慎將頸巾或綁在腰間的衫「攝」於電梯梯級邊，她呼籲乘客勿靠近梯級邊。

李婉玲表示，港鐵今年首9個月共發生430宗扶手電梯意外，當中均有人受傷。（資料圖片／黃浩謙攝）

張欣宇：港鐵一直有宣傳 只是「無講得咁出」致市民未改習慣

港鐵日前呼籲市民搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」。李婉玲表示，自2009年已開始宣傳「緊握扶手企定定」，未來一個月將是推廣月，於不同車站安排穿紅色背心的扶手電梯安全大使示範及宣傳，亦會利用大數據分析，尋找較多意外發生的車站，加派人手。另外，港鐵會持續向學校或長者團體加強宣傳。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇在同一節目表示，「左右兩邊企」的呼籲「不是突然間轉」，並解釋港鐵此前已沒呼籲乘客「左行右企」，暗示不應在電梯上行走，形容港鐵當時只是「無講得咁出」及指示不清晰，故市民依然習慣「左行右企」，又指「左右兩邊企」引起社會反響。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇表示，「左右兩邊企」的呼籲「不是突然間轉」，並解釋港鐵此前已沒呼籲乘客「左行右企」，暗示不應在電梯上行走。（資料圖片／盧翊銘攝）

港鐵附例處理情況？ 港鐵：透過宣傳改變市民習慣

被問及會否用港鐵附例處理不守規矩的情況時，李婉玲表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。張欣宇同樣認為，港鐵應採用溫和方式宣傳，毋須「一刀切」增設港鐵附例規管，並解釋如在非繁忙時間，可允許市民行走。

鐵路運輸專業人員協會：「左行右企」不會加快電梯損壞速度 張欣宇：「左右兩邊企」增載客量

鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，「左行右企」不會加快電梯損壞速度，因港鐵的設計是重載力電梯，並非容易磨損，有別於人流較少的商場所用的電梯。他續解釋，「左行右企」不會令電梯側重一旁，因其設計已計算載重量，不可能平均每級都站滿人。張欣宇則表示，「左行右企」對電梯保養及行人安全性相對較差，但並非「差到不能夠接受」。

張欣宇又認為，「左右兩邊企」能增加載客量，依其觀察，大部分時間電梯右邊排長龍，左邊雖有人行走，但相對稀疏，仍有空間。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，「左行右企」不會加快電梯損壞速度。（資料圖片）

港鐵扶手電梯速度調慢約兩成 與商場電梯速度相差無幾

李婉玲稱，今年開始已調慢約200多條扶手電梯的速度，視乎車站地理位置、營運需要等因素而決定會否調慢，亦須平衡技術因素，因部分電梯需要改進才能減慢速度。她指，操作初步見成效，但具體仍有待觀察。

張年生表示，一般扶手電梯平均速度每秒約0.2米至0.7米；港鐵的扶手電梯因須疏散人流，速度較快。他指，得悉外國部分電梯有人工智能技術，如檢測有人快將跌倒，便減慢扶手電梯速度，他指香港曾嘗試引入該技術，但因程序問題未能成功，期望將來能引入相關技術。

張欣宇亦稱，扶手電梯速度調慢了約兩至三成，與商場或公共機構的電梯速度相差無幾，數據顯示亦有改善。對於外國電梯的人工智能技術，他表示不肯定成效有多大，因減慢要有緩衝，不能突然減慢。