新田科技城第一期首階段工程申請撥款300億　最快2031年入伙

新田科技城第一期第一階段工程將會展開，政府向立法會申請撥款300億元，同時建立三寶樹濕地保育公園的第一期詳細設計，亦申請撥款8,490萬元。



發展局向立法會發展事務委員會提交文件，為新田科技城兩個項目申請撥款。新田科技城第一期第一階段工程是工地平整和基礎設施，初步估計需要300億元。該工程涉及158公頃，當中創科用地面積約43公頃，可提供約156萬平方米的創科樓面。局方預計可提供5,500至6,000個公營房屋單位，新增人口1.8萬至2萬人。

此外，項目須收回約54公頃私人土地，須遷出216個住戶，遷出約236個經營者，受影響常耕農地約3公頃。

局方預計如撥款獲批，可於今年年底展開工程，目標讓首批創科用地於2026年年底完成平整，2031年讓首批居民入伙。

三寶樹濕地保育公園第一期平面圖。（發展局文件）

至於三寶樹濕地保育公園，局方指，正進行多項技術評估，包括交通、生態、排污、景觀等。局方計劃在大致完成相關勘查工程之後，於2025年下半年聘請顧問，展開第一期詳細設計，並會在24個月內分階段完成。