大熊貓BB｜細佬躲牆角自娛　盈盈叼起放懷中　網民：好似夾公仔咁

大熊貓龍鳳胎BB繼續在母親盈盈呵護下暴風式成長。海洋公園今日（11日）在社交平台發布最新影片，拍得盈盈叼起細佬，再抱著牠不停舔舐，再次展現母愛。而盈盈叼起細佬之時，細佬亦沒有掙扎，十足一隻大熊貓公仔。不少網民大讚母子可愛，有網民則打趣說：「好得意呀，好似夾公仔咁。」



另一邊廂，正交由工作人員的照料的家姐，則被拍到倒在工作人員懷內的一幕，期間家姐「口擘擘」，未知想表達甚麼呢？有網民則代為「配音」，「放開我呀， 我要落地玩」，十分淘氣。



香港大熊貓官方專頁

+ 9

盈盈叼走細佬 細佬放棄掙扎 猶如大公仔一般

海洋公園早前發布多張盈盈「飛擒大咬」家姐的相片，今次輪到細佬與母親在影片同框。片中細佬一出場就自己在地上爬行，似乎自得其樂。後方的盈盈在牠不注意之際，上前將牠叼走，期間細佬沒有掙扎，掛在媽媽口中，猶如大公仔一般。盈盈「得手」後再將愛子一擁入懷，又不斷舔舐，相信是幫助細佬排便。

海洋公園解釋，其實熊貓媽媽有時會放下寶寶進食或去廁所。當「Me time」完結，或聽到寶寶有叫聲，「佢哋都會返去叼仔，保護翻佢哋㗎。」

+ 6

家姐倒在工作人員懷內「口擘擘」 不斷郁動身體

而另一邊廂，正交由工作人員的照料的家姐，則被拍到倒在工作人員懷內的一幕，期間家姐「口擘擘」，又不斷郁動身體，似乎想離開工作人員懷中。由兩段影片可見，兩姐弟出身短短約90日，體型已成長不少。

網民留心心眼 笑指細佬沒有掙扎「好似夾公仔咁」

兩段影片都吸引不少網民留言。有網民大讚「盈盈責任心好重」，亦有網民留意到細佬沒有掙扎，「好得意呀，好似夾公仔咁」。至於家姐，有網民為牠配音「放開我呀， 我要落地玩」，為家姐增添不少淘氣感。

▼大熊貓BB出生50日「暴風式」成長過程回顧▼

