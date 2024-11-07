大熊貓BB｜姐弟打鬧日常短片曝光　細佬壓住家姐使出鉸剪腳

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB今年8月15日出生，至本月23日滿100日。海洋公園香港大熊貓官方專頁今日（7日）更新兩姐弟的生活短片，只見頑皮細佬不斷壓住家姐，家姐不斷蠕動想爭脫，弟弟索性使出絕招「鉸剪腳」，一腳挾家姐頭部，另一腳挾住身體，玩鬧接近一分鐘，家姐才成功鬆脫。



香港大熊貓官方專頁

弟弟使出絕招「鉸剪腳」，一腳挾家姐頭部，另一腳挾住身體。（影片截圖）

兩隻大熊貓趴在床上，頑皮的細佬一突然爬到家姐身上，把家姐壓住。（影片截圖）

海洋公園香港大熊貓官方專頁今日（7日）更新兩姐弟日常生活玩樂短片，兩隻大熊貓趴在床上，頑皮的細佬一突然爬到家姐身上，把家姐壓住。家姐則不斷蠕動想爭脫，但不得要領。

細佬見家姐想爭脫，更使出絕招「鉸剪腳」，一腳挾家姐頭部，另一腳挾住身體。家姐不斷擺動身體，兩姐弟玩鬧近一分鐘，家姐才成功鬆脫。

海洋公園今日（7日）公布，將為一對龍鳳胎大熊貓BB舉行百日慶典。（海洋公園網站）

海洋公園表示，正為兩隻熊貓準備百日慶，將舉辦一連串活動包括派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋，威威劇場每日將有兩場實時直播，讓遊人直擊一對龍鳳胎BB的生活實況。展館「大熊貓之旅」也會於當日重新開放，在一對龍鳳胎BB正式亮相前，由牠們的爸爸大熊貓樂樂在館內與遊人見面。