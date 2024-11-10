12個過渡性房屋調甲乙類比例　逾6500單位可供不適切居所住戶申請

施政報告提出規管劏房，坊間關注相應的安置措施，當局曾指為免有劏房戶流離失所，會協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，並會靈活調配包括過渡性房屋在內的其他房屋資源。



房屋局局長何永賢今日（10日）在社交平台撰文，提到自10月底開始，過渡性房屋可因應個別項目的實際情況，調整甲乙類租戶比例，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，有九個調整為50︰50，另有三個調整為60︰40，在現有約17,900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個。



房屋局局長何永賢指，現時已有12個過渡性房屋項目調整了甲乙類比例，有九個調整為50︰50，另有三個調整為60︰40。在現有約17,900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個。（資料圖片/鄭子峰攝）

現時的過渡性房屋設兩類申請，其中甲類是指輪候公屋不少於三年人士；乙類則居於不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年以上的家庭的人士。

房屋局局長何永賢在社交平台撰文，指自上月底開始，房屋局已向營運過渡性房屋的機構公布，因應個別項目的實際情況，可更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的80︰20下調至最多50︰50，在特定情況下亦可下調至最多20︰80。

房屋局局長何永賢指，在現有約17,900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個。（何永賢FB）

已有12項目作調整 可供乙類租用單位逾6,500個

她續指，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，9個調整為50︰50，另有3個調整為60︰40。在現有約17,900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個。

她提到，鄰近紅磡港鐵站的「善匯」、大埔的「樂善村」及「善樓」、元朗的「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」及「新田部屋」，及打鼓嶺的「博愛昇平村」，仍有一定數量的乙類單位，可供有需要的合資格市民申請。

何永賢稱，預期申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋與過渡性房屋有更好分工，相輔相成，照顧更多有迫切需要的基層市民。