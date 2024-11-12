海關助理貿易管制主任面試｜最後遴選將開始　即睇薪酬及主要職責

香港海關今日（12日）在社交平台公布，招聘助理貿易管制主任的遴選程序會由11月下旬開始進入最後一關，即遴選面試。海關指，已經向成功通過小組討論的考生發出邀請電郵，而遴選面試將於牛頭角的「海關訓練及青年發展中心」舉行，而今年12月2日後仍未收到遴選面試邀請電郵的考生則可視作已落選。海關助理貿易管制主任薪酬、聘用條款及工作範圍一文看清。



海關助理貿易管制主任主要職責：

．執行與保障消費者權益(包括產品安全、商品說明及公平貿易)、產地來源證、就禁運物品申領的進出口許可證，以及進出口報關事宜等相關的法例

．就工廠登記及根據簽發產地來源證制度提出的有關申請，巡查處所及營運單位

．在各出入境管制站及／或其他處所檢查進口或出口貨物；查核進出口報關單，並評定進出口貨物的價值，以徵收報關費及成衣業訓練附加稅

．執行金錢服務經營者的發牌及規管工作，包括審查有關機構是否遵從規定，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

．主要在戶外工作，並且可能須不定時工作，或輪班當值及／或執行隨時候召職務、以及採取拘捕行動並在法庭上作供。



海關助理貿易管制主任薪酬：

．總薪級表第10點（每月$26,590）至總薪級表第21點（每月$47,010）

海關助理貿易管制主任聘用條款：

．附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

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海關今日在社交平台稱，招聘助理貿易管制主任的遴選程序會由11月下旬開始進入最後一關，即遴選面試。海關指，已經向成功通過小組討論的考生發出邀請電郵，而遴選面試將於牛頭角彩霞道45號觀塘瑪利諾中學舊址的「海關訓練及青年發展中心」舉行，而今年12月2日後仍未收到遴選面試邀請電郵的考生則可視作已落選。

海關提醒，考生如未持有《基本法及香港國安法》測試合格成績，必需於遴選面試當日參加由海關主持的《基本法及香港國安法》測試，取得合格成績方會獲考慮聘用。