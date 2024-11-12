街邊小販賣來歷不明壽司、麵包、牛奶　食環署多區突擊共拘控13人

食物環境衞生署發言人今日（12日）表示，針對出售來歷不明或過期食物的小販，近日在全港各區展開連串突擊行動，在最新一輪在東區、觀塘區和九龍城區的行動中，署方檢獲的食物包括壽司、麵包、罐頭、瓶裝豆漿、盒裝牛奶及肉食等。署方指，連同較早時在葵涌區進行的同類執法行動，至今已合共拘控13人。



食物環境衞生署發言人今日（12日）表示，針對出售來歷不明或過期食物的小販，近日在全港各區進行連串突擊行動。（資料圖片）

食環署發言人指，針對出售來歷不明或過期食物的小販，署方近日於各區展開突擊行動，至今拘控13人。最新一輪在東區、觀塘區和九龍城區的行動中，署方檢獲的食物包括壽司、麵包、罐頭、瓶裝豆漿、盒裝牛奶及肉食等。

署方以涉嫌無牌販賣、在公眾地方構成阻礙、未獲准許售賣限制出售的食物或出售過期食物等，向該些無牌小販提出檢控。

發言人又指，一般而言會盡量以較寬鬆的方式處理年邁或殘障的小販，但若涉及出售來歷不明或過期食物，基於食物安全考慮，食環署人員會採取嚴厲的執法行動，包括不作警告而即時拘捕。

​據相關法例，無牌販賣最高可處罰款1萬元及監禁6個月。（資料圖片／吳鍾坤攝）

發言人稱，相關執法行動會持續進行，亦提醒市民，來歷不明和過期的食物或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，如肉類、刺身和壽司等。若市民發現有小販售賣可疑食物，可向署方舉報。

​據相關法例，無牌販賣最高可處罰款1萬元及監禁6個月；如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，另可處罰款2.5萬元或監禁3個月。此外，任何人未獲准許售賣限制出售的食物（包括凍肉、刺身和壽司），或出售過期食物，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。