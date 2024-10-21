國際美酒展11.7舉行　酒商不滿突減烈酒稅　料倒貼清上萬存貨

香港國際美酒展將於11月7日起一連三日於會展舉行，逾 600 家展商參加。新一份《施政報告》中提到減低烈酒稅，有參展酒商批評，政策沒有適應期，對部份烈酒商不公平，「半年前已經入咗貨畀足100%稅，點樣以一個正常嘅價格賣返出去？」他指現時存有五位數字的存貨，未來要「倒貼」10%至20%以貼近市場價格。



另有參展商歡迎減稅，「酒稅平咗可以降低成本」，業界正研究會調整烈酒零售價，未來可考慮提供「買三送一」等優惠。



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Great Gourmets負責人張先生批評減烈酒稅政策對部份烈酒商不公平。（廖雁雄攝）

香港貿發局舉辦的第16屆香港國際美酒展，雲集來自 20 個國家和地區、逾 600 家展商參加。本地參展商Great Gourmets自今年七月起經營烈酒商，主打一款來自芬蘭，酒精濃度為56度的氈酒。

「半年前入貨畀足100%稅，點樣正常價賣返出去？」

對於政府宣布調低烈酒稅，負責人張先生批評，政策沒有適應期，反問政府「半年前已經入咗貨畀足100%稅，佢哋點樣以一個正常嘅價格賣返出去？」他指，現時店舖仍有約五位數字的存貨，足以銷售三至四個月，因此只能自貼錢包，補貼10%至20%以貼近市場價格。

張先生又認為，政策會拉近中檔烈酒與200元以下烈酒的價格差距，對進口價200元以下的烈酒商不公平，「因為三四百蚊嗰啲（烈酒）個稅一劈低就會拉到好近」。他建議政府將進口價為150元至200元的烈酒的稅率同樣調低10至20%。

Equip Asia負責人邵先生對政府的減烈酒稅政策表示歡迎。（廖雁雄攝）

「酒稅平咗，變咗可以降返低個成本」

但亦有參展烈酒商對政策表示歡迎，本地參展商Equip Asia出售一款酒精濃度為53%的中國白酒。負責人邵先生對政策表示樂觀，認為長遠可令生意額提升，「酒稅平咗，變咗可以降返低個成本，畀多啲人試。」他認為，業界會調低烈酒價錢以適應稅率變化，屆時公司亦會跟隨；他續指，會考慮提供如「買三送一」等優惠。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，今屆美酒亦有超過五分之一的展商有帶烈酒來參展，而其中中國內地的白酒和烈酒展商升幅較大。她認為，減烈酒稅政策為業界帶來正面迴響。她認為，政策能帶動酒類拍賣，又舉例指，政府於2008年撤銷葡萄酒稅，積極正面帶動葡萄酒貿易。

美酒展將於下月7至9日一連三日於灣仔香港會議展覽中心舉行，指定展區「Wine Fiesta」將同時開放予 18 歲或以上的公眾人士，門票正價每張 200 港元。市民亦可由 10 月 23 日起透過指定平台以每張99港元優惠價購買，並享有更多優惠。



優惠價門票：

市民可於 10 月 23 日 至 11 月 8 日以 99 港元的特惠價，在 BOOKYAY、CTG 中旅巴士、HK01、HKTVMall、HKGO、KKDay、KLOOK、PopTicket、Timable、Trip.com、Lan Kwai Fong Group、Winenow、偉成洋酒國際有限公司、Zicket 購買公眾日入場券，並會免費獲得 Lucaris 瑰麗水晶酒杯一隻，以及香港航空機票折扣優惠，數量有限，送完即止。

