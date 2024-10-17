烈酒稅香港︱茅台供應商稱減價與否因素多　未來是機會與挑戰並存

施政報告2024減烈酒稅，昨日（17日）起進口價200元以上的烈酒，部份稅率由100%大幅減至10%，不少人認為商家「發達」。然而，有茅台供應商表示，減稅後業界未必會得益，需要經過一段審慎考慮才可決定如何調整價格；主要得益者是洋酒賣家。



烈酒稅大減九成，但有茅台賣家認為得最大得益者是洋酒賣家。（周令知攝）

烈酒稅大減九成，但有茅台賣家認為得最大得益者是洋酒賣家。（周令知攝）

有市民今日前往茅台專賣店詢問，烈酒稅下降後店方有否減價。（周令知攝）

茅台供應商鄭先生表示，業界會否因政府大減烈酒稅而下調酒價要經過審慎考慮。他表示，香港是自由市場，價格須按市場調，調整前需要多重考慮，「例如香港啲煙酒倉因為要比海關監管，所以數量有限，依家冇咗稅，咪會有大量烈酒搶住入倉，咁啲倉費咪會變貴」。

茅台供應商鄭先生表示，就算政府大減烈酒稅，業界會否按此下調酒價其實要經過審慎考慮。（周令知攝）

除了倉存費，物流費用亦昂貴，鄭先生直言減烈酒稅得益者主要是洋酒賣家，「市場個份額佢地佔最多，我哋賣中國酒嗰啲（店鋪），其實都係要面對洋酒嘅競爭」，「先唔論每一隻酒個價錢都係獨立計出嚟，我地都要睇洋酒個價錢波動同埋行業波動去計出嚟」。

面對同行競爭不止，作為供應商，上有品牌生產商，下有分銷商。鄭先生指，撤銷高稅制後，生產商未必會再提供價格優惠，變相供應商買貨成本增多；此外，還要和分銷商等下遊企業商討，找出雙方都滿意的價錢，「佢地如果唔滿意我定個價，企硬要賣原價，咁我點平啲先？」

鄭先生表示支持政府政策，但新售價要經過審慎考慮先可以得出，「我哋本身係高稅制，非暴利嘅行業，而且依家減稅，包唔包埋我已經存入去煙酒倉啲貨先？我要先銷咗個貨存先得㗎嘛」。他強調，現在的情況是機會與挑戰並存。

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烈酒稅下降，在洋酒賣家眼中，同樣是需要時間去驗證評估的議題。從事洋酒分銷的黃先生亦對烈酒調價持保守態度，他指，價格調整需要一段時間才能得出結果，「最快起碼需要兩、三個月，因為我地（分銷商）對上係供應商，我哋除左要同好多間，可能幾十間供應商去商量之外；以洋酒去計，供應商同外地接洽，未必係直接同酒莊去傾，佢地同外地酒莊有時係隔一層當地供應商」。

另一位從事煙酒轉口外銷的鄭先生就表示，烈酒稅下降後，轉口外銷至外地的酒類生意或會下降，「以前香港啲烈酒貴，我地外銷去外地大把生意，但調返轉，你如果香港啲烈酒平嘅話啲人點解仲要去外國買？」