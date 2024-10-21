減烈酒稅｜丘應樺：帶動香港多項產業發展　不設KPI 信商界運營力

施政報告提出開拓中東和東盟旅客客源，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（21日）表示，政府致力為商界營造良好營商環境，談及推廣中東貿易，他表示的士司機無需因此學阿拉伯文，只需透過阿拉伯文資訊讓訪客有清晰指示。至於烈酒稅，他指稅率是平衡各方利益後決定，期望烈酒交易帶動各項產業發展，亦信任商界的營運策略。



丘應樺今早出席電台節目，商經局一直致力與不同國家簽訂貿易及投資推廣協定，致力為商界營造良好營商環境；特首李家超早前亦率領商界外訪中東，如阿聯酋及沙特阿拉伯，以及東盟等多個國家。被問及如何與外地經濟體營商，丘應樺回應指需要了解當地文化才可順利溝通，他認為近日大熱的「的哥需學阿拉伯文」現象其實是一種誤解，旅遊業界只需透過文字資訊、讓阿拉伯訪客有清晰指示便可。

至於施政報告剛推出的大減烈酒稅，丘應樺強調，稅率下調是平衡了各方需求，業界有人曾建議烈酒減100%稅，但政府最終目的是將香港升格為烈酒貿易樞紐，並非鼓吹大衆飲酒，現時定出的稅率不會增加醫療壓力，亦不會對平價烈酒製造壓力，影響餐飲業生意。

被問到會否對商界的烈酒交易設「KPI」，亦有酒界人士擔憂減稅導致煙酒倉費用升高，增加成本；丘應樺表示，政府目的是製造良好營商環境，香港是奉行自由貿易，不會設KPI干預商界，相信商界按市場發展彈性經營的能力，「商界自己走位」，例如自行多作展銷等。他認為，香港可透過此策籌備作為烈酒貿易中心，將中國白酒帶去其他經濟體；而且香港的烈酒拍賣總成交額僅次美國，丘應樺認為拍賣同樣可帶動運輸、物流、高價餐飲及旅遊相關產業，稱「值得去做」。

他又表示對本港宏觀經濟有信心, 因內地接連出台刺激經濟措施, 相信本港營商環境會逐漸改善，勉勵商界共同努力，而香港商會均對政府表示對本地營商環境有信心。