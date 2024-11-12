許金山涉殺妻女案　同學指次女早知父親有外遇　曾形容父母瘋狂

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻子和次女的案件，今（12日）在高院續審，許金山次女許儷玲Lily的同學作供。她指，Lily曾形容父母瘋狂，亦透露其父親有外遇。Lily父親曾失去蹤影數天，Lily其後發現父親和女友前往泰國。該同學亦形容，Lily性格隨和，雖然有其家庭問題，但從未有表示不開心，也沒有自殺的念頭。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

被告許金山的次女許儷玲曾向同學透露，知道其父有女友，並曾一同去泰國旅行。（網上圖片）

被告許金山被控兩項謀殺罪。（網上圖片）

Lily憑機票查出父曾與女友往泰國

次女許儷玲Lily的同學牛永芳作供，指於啓新書院讀書時認識Lily，兩人會相約外出，亦透過Facebook聊天。她憶述，Lily曾經談及其家庭，並形容其父母瘋狂。同學續指，Lily向她透露其父親曾有外遇。於2014年11月，Lily父親曾失蹤數天，Lily其後根據機票，發現他和女友前往泰國。

姨母一家都不喜歡許

此外，Lily於2015年時計劃於同年暑假，到英國修讀有關法律的暑期課程，並探訪在當地母親胞姐家。惟姨母一家不喜歡Lily父親，因此也不喜歡她，認為她被寵壞。她在訊息中向同學表示，姨母一家不喜歡她，她感到不是味兒。即使她已改變行為，也無濟於事，Lily更言不能改變自己的DNA。

有家庭問題但無遷怒父母

雖然Lily有其家庭問題，但該同學稱Lil未有因此而不開心，亦沒有遷怒父母。同學形容，Lily是隨和的人，從未透露有自殺和自殘念頭，去世前亦無異樣。

2015年5月22日，即案發日下午，同學透過Facebook相約Lily外出用膳，Lily回覆需趕功課而未能赴約。這是兩人最後一次聯絡。

案件編號：HCCC389/2023