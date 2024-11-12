新冠疫苗｜首批11萬劑JN.1疫苗到港　11.19起取代XXB疫苗安排接種

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，首批新冠JN.1變異株信使核糖核酸疫苗（Comirnaty Omicron JN.1 30mcg/dose）已運送抵港。政府將由11月19日起，在新冠疫苗接種計劃下為12歲或以上的合資格人士接種JN.1疫苗，代替現時使用的新冠XBB疫苗，呼籲高風險市民應盡快接種疫苗。



政府將由11月19日起，在新冠疫苗接種計劃下為12歲或以上的合資格人士接種JN.1疫苗，代替現時使用的新冠XBB疫苗。（資料圖片 / 夏家朗攝）

世衞與衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，早前建議選用JN.1譜系的新冠疫苗，政府新冠疫苗接種計劃下首批約11萬劑Comirnaty JN.1疫苗已運抵香港。

中心稱，政府人員已隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準，並已把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

衞生防護中心呼籲高風險市民應盡快接種疫苗。（資料圖片/廖雁雄攝）

另外，約11萬劑Spikevax JN.1疫苗稍後亦會分批到港，政府會因應未來的疫苗需求，適時向供應商採購新冠疫苗。中心呼籲高風險人士盡快接種新型疫苗，包括年屆50歲或以上包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

現時在政府新冠疫苗接種計劃下，6個月大或以上人士可免費接種初始劑次，而以下高風險優先組別人士不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病（以較後者為準）超過6個月後，可免費接種額外的加強劑。