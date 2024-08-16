張竹君退出傳染病抗疫最前線　轉任社會醫學顧問醫生　同屬首長級

新冠疫情期間主持「每日430」疫情記者會達兩年多的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，已調離現時職務，改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）一職。根據政府電話簿資料，她於周三（14日）起休假至下周日（18日），料下周一（19日）展開新崗位工作。



至於其原來傳染病處主任職務，政府電話簿顯示是「懸空」，但衞生防護中心網站架構表顯示由前首席醫生、現緊急應變及項目管理處主任歐家榮接任，但衞生防護中心網站簡介則尚未更改，仍然顯示是張竹君。



衞生署回應表示，張竹君醫生新職位同屬首長級，負責帶領衞生署轄下家庭及學生健康處（包括家庭健康服務及學生健康服務），以貫穿人生歷程的公共衞生模式促進本港兒童、婦女及家庭健康。有關調任屬衞生署醫生職系人員的正常安排；傳染病處主任一職現時由緊急應變及項目管理處主任歐家榮醫生兼任。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君調任社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）一職。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府電話簿顯示，張竹君原任的衞生防護中心傳染病處主任一職懸空。（政府網頁截圖）

政府電話簿顯示，張竹君已調任衞生署社會醫學顧問醫生一職。（政府網頁截圖）

張竹君新工作負責監察家庭健康及學生健康服務

政府電話簿顯示，張竹君已調離衞生署衞生防護中心傳染病處主任一職，並改任衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）。她已在周三起休假至下周日，預料最快下周一到新崗位。

張竹君新職隸屬衞生署衞生服務及行政部門，由副署長李敏碧帶領，張竹君將擔任轄下家庭及學生健康處顧問醫生一職，負責監察家庭健康及學生健康服務。衞生署網站已在架構圖更新相關資訊。

衞生署網站顯示，傳染病處主任一職由歐家榮擔任。（資料圖片/盧翊銘攝）

衞生防護中心網頁仍「深藏」染病處主任為張竹君

至於其衞生防護中心傳染病處主任一職，政府電話簿顯示仍是「懸空」，但衞生署網站架構表已有端倪。網站顯示，將由前傳染病處首席醫生、現緊急應變及項目管理處主任歐家榮接任。不過，按入衞生防護中心傳染病處主任圖，網站則未有更改，仍顯示是張竹君。

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張竹君曾連續主持72日疫情記者會 丈夫腦癌逝世缺席

57歲的張竹君1991年畢業於香港大學醫學院，1993年加入香港衞生署，2004年開始任職於衞生署衞生防護中心。張竹君自2020年1月爆發第一波新冠疫情起，已主持「每日430」疫情記者會，一做便是兩年多，疫情期間深受市民歡迎，曾連續主持72日記者會引起市民關注，她在記者會被問到是否有休假時間時，只向公眾道謝，指自己工作時間不是特別長，又稱其他衞生署人員工時或更長。

疫情期間，張竹君丈夫因腦癌逝世並缺席記者會，正是由時任傳染病處首席醫生歐家榮代替主持。

張竹君去年獲樹仁大學頒發榮譽社會科學博士。（資料圖片）

去年獲樹仁大學頒榮譽博士學位：自己只是抗疫團隊一員

張竹君去年獲樹仁大學頒發榮譽社會科學博士，她致辭時稱對獲頒學位深感不配，曾思考是否配得上這份殊榮，自言只是整個抗疫團隊的一員，與眾多同事一同對抗疫情，又感激香港社會眾多成員，曾努力不懈遵從公共衞生防疫措施，為此改變生活方式，形容榮譽屬於大家。

張竹君更指從新冠疫情中學到，在公共衞生實踐上，須將行為科學，與社會科學更為緊密地結合起來，抗疫依賴整體的合作、個體的信任堅守重要的公共衞生措施，例如遵守隔離，以及最重要的接種疫苗。