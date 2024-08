建築師商會去信發展局　稱業界於臨界點掙扎求存　冀重啟暫緩項目

近日有建築師業界指,地產市道不明朗,私營市場工程減少,很多建築師事務所經營有困難,有事務所以九折支薪、也有部份要裁員。建築師事務所商會主席劉榮廣昨日(14日)去信發展局長甯漢豪,提到業界面對非常艱辛的時刻,部份已處於「掙扎求存的臨界點」,包括有很多建築師行裁員,促政府推出更多外判顧問合約、重啟暫緩項目、加快外判工序等措施,協助業界渡過難關。



近日有建築師業界指,地產市道不明朗,私營市場工程減少,很多建築師事務所經營有困難。(資料圖片)

2月撤辣後市場未見起色 促政府加推外判顧問合約

建築師事務所商會主席劉榮廣昨日去信發展局長甯漢豪,提到自新冠疫情以來,業界一直面對困境,即使今年2月當局「撤辣」,市場反應仍審慎,僅有少數私人項目推進,內地市場淡靜,幾乎沒有工作機會(job opportunities are virtually non-existent) 。

劉榮廣在信中形容,業界面對「非常艱辛的時刻」,部份已處於「掙扎求存的臨界點」(at the tipping point of their survival battle)。他指,現時有很多建築師事務所要裁員,有些則要以極低價入標競投項目,恐造成惡性循環,促政府推出多些外判顧問合約、重啟暫緩項目、及加快外判工序,協助業界渡過難關。

建築師事務所商會主席劉榮廣昨日去信發展局長甯漢豪,指業界面對困境。

除了商會,香港建築師學會會長陳澤斌早前也曾在電台節目指,今年是對業界較困難的一年,因地產市道不明朗,發展商投地時出價較審慎,很多政府賣地不成功,私營市場工程減少,多間建築師事務所都正想方設法渡過難關,除求員工放無薪假,有些事務所以九折支薪,有些則要裁員。

陳澤斌也提出,私營市場工程減少也會影響其他下游工作,包括承辦商、建築工人,「連鎖效應未來一兩年會見到。」因此,他希望政府提早推展多些政府工程,以幫助業界及建築工人。

香港建築師學會會長陳澤斌早前也曾在電台節目指,今年是對業界較困難的一年,建議政府提早推展多些政府工程。(資料圖片)

發展局:業界所反映屬短期情况 前景仍亮麗

發展局回覆傳媒時表示,相信建造業界反映的情況屬短期情况,認為隨大圍經濟環境逐步改善和政府持續投資,業界前景仍亮麗。局方在回覆中也提及,2024/25財政年度及未來5年基本工程預算總開支維持約每年900億元,較過去5年年均760億元增約17%。