建築師商會去信發展局　稱業界於臨界點掙扎求存　冀重啟暫緩項目

近日有建築師業界指，地產市道不明朗，私營市場工程減少，很多建築師事務所經營有困難，有事務所以九折支薪、也有部份要裁員。建築師事務所商會主席劉榮廣昨日（14日）去信發展局長甯漢豪，提到業界面對非常艱辛的時刻，部份已處於「掙扎求存的臨界點」，包括有很多建築師行裁員，促政府推出更多外判顧問合約、重啟暫緩項目、加快外判工序等措施，協助業界渡過難關。



近日有建築師業界指，地產市道不明朗，私營市場工程減少，很多建築師事務所經營有困難。（資料圖片）

2月撤辣後市場未見起色 促政府加推外判顧問合約

建築師事務所商會主席劉榮廣昨日去信發展局長甯漢豪，提到自新冠疫情以來，業界一直面對困境，即使今年2月當局「撤辣」，市場反應仍審慎，僅有少數私人項目推進，內地市場淡靜，幾乎沒有工作機會（job opportunities are virtually non-existent） 。

劉榮廣在信中形容，業界面對「非常艱辛的時刻」，部份已處於「掙扎求存的臨界點」（at the tipping point of their survival battle）。他指，現時有很多建築師事務所要裁員，有些則要以極低價入標競投項目，恐造成惡性循環，促政府推出多些外判顧問合約、重啟暫緩項目、及加快外判工序，協助業界渡過難關。

建築師事務所商會主席劉榮廣昨日去信發展局長甯漢豪，指業界面對困境。

除了商會，香港建築師學會會長陳澤斌早前也曾在電台節目指，今年是對業界較困難的一年，因地產市道不明朗，發展商投地時出價較審慎，很多政府賣地不成功，私營市場工程減少，多間建築師事務所都正想方設法渡過難關，除求員工放無薪假，有些事務所以九折支薪，有些則要裁員。

陳澤斌也提出，私營市場工程減少也會影響其他下游工作，包括承辦商、建築工人，「連鎖效應未來一兩年會見到。」因此，他希望政府提早推展多些政府工程，以幫助業界及建築工人。

香港建築師學會會長陳澤斌早前也曾在電台節目指，今年是對業界較困難的一年，建議政府提早推展多些政府工程。（資料圖片）

發展局：業界所反映屬短期情况 前景仍亮麗

發展局回覆傳媒時表示，相信建造業界反映的情況屬短期情况，認為隨大圍經濟環境逐步改善和政府持續投資，業界前景仍亮麗。局方在回覆中也提及，2024/25財政年度及未來5年基本工程預算總開支維持約每年900億元，較過去5年年均760億元增約17%。