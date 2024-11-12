巴漢涉帶14歲童到商場廁所肛交　男童欲離開被阻　臀痛投訴揭發

32歲巴基斯坦裔男子在同志交友軟件認識14歲男童，與男童外出時涉帶他到商場廁所口交和肛交。巴男被控一項與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交罪，他否認控罪，案件今（12日）於區域法院開審。控方開案指，被告在廁格內逼男童為他口交並阻止他離開，男童回家後臀部感疼痛向家人投訴，揭發事件。



被告AHMED SHEHZAD（32歲），持香港身份證。他否認於2022年11月13日在香港筲箕灣愛東商場的公廁內，與非成年的男童X作非法性交。

被告AHMED SHEHZAD否認非法肛交，在區域法院受審。（江麗盈攝）

被告知X地址後曾找上門

控方開案陳詞指，男童X在寄養家庭長大，經同志交友軟件Grindr認識被告。兩人在WhatsApp聊天，X期間透露其住址，前年11月被告突找上門，X的家傭拒絕開門。

X嘗試離開但被阻止

案發當日，被告相約X見面，被告帶X到商場廁所，在廁格內強行脫去X的褲子，X感到害怕叫被告停手，但被阻止離開。被告之後逼X為他口交，又為X口交，兩人亦曾肛交，被告有射精。

X回家後感到臀部疼痛，向養母透露被性侵。被告被捕後否認見過X，X在認人手續中認出被告。

案件編號：DCCC544/2023