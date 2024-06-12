自幼弱聽成學習語言難關　量化NGO成果助弱勢謀資助獲創新科技獎

馮景培是城市大學三年級學生，正在修讀計算金融及金融科技課程。從外表上，看不出他有甚麼問題，但其車他自幼雙耳弱聽，聽不到B、C、D音，由細到大想有助聽器，卻得到資助。不過種種不幸，未有成為他在科研路上的阻礙，反之成為了一個契機，啓發他幫助非政府資助（NGO）獲得資金的念頭，把機構表現量化，以助籌得資金的理念。



「創新科技獎學金2024」頒獎典禮今（11日）舉行，今年有6個獎學金，包括「先進製造」、「人工智能與機器人技術」、「商業及金融科技」、「生命健康科技」、「可持續發展與綠色科技」及「跨科技及其他」。來自各個科研領域的得獎學生在典禮後分享他們的科研理念。

學外語習對他來説，變得百上加斤想有助聽器卻得不到資助

作為一個SEN（特殊學習需要）學生，馮景培深知弱勢社群的無助。「因為係主要係自己生長嘅背景，首先我係弱聽啦，咁我由細到大其實冇咩funding（資助）去support(支持）我嘅助聽器嘅。」

雙耳弱聽對他來説，學習外語更加困難，「因為大家（廣東話）嘅voice channe（音頻）比較低，如果你話講英文呀或者講普通話嘅話其實（比較難聽清楚）。」弱聽使他難以聽到如英語和普通話中的高頻率語音，「譬如話講一個我嘅弱點就係B、C、D音，其實我有機會係聽唔清楚嘅，我係真係聽唔到，尾音我係聽唔到，其實如果我平時聽英文或者講普通話，其實我淨係聽到中間嗰啲。」

即使在先天不足條件下，馮景培亦沒有放棄，憑着熱誠和努力，以量化NGO成果的概念，獲得「創新科技獎學金」。

馮景培指政府或投資者會根據數據，推斷機構是否值得投資或資助，而NGO往往會因為成果難以被數據化，被投資者忽視工作成效而未能得到穩定資助。因此，他希望能夠建立專為NGO而設的ESG（環境、社會和公司治理）分析平台，內設數據庫及不同分析指標，方便投資者參考。投資者和政府便能根據這張「成績表」撥款資助。

馮景培自幼雙耳弱聽，種種不幸，啓發了量化NGO成果，幫助弱勢社群籌得資金的念頭。（林幸言攝）

框架尚未成熟 基準尚待研究

馮景培稱這種方法較新穎，並指目前自己只是一個學生，未有足夠的知識為指標設立基準，框架尚未成熟。不過，馮景培解釋，指評估會從機構活動次數等數據入手，並舉例：「個indicator（指標）就係會話佢擺咗幾多resources（資源）或者究竟擺咗幾多funding（資金）落去做一啲event（活動）呀。」

他解釋說：「譬如話佢一年做咗幾多個項目，譬如話一啲NGO佢參加咗一啲沙灘回收，咁究竟佢一年搞咗幾多次呢啲活動？咁呢啲活動我哋可能會有一個比例，話佢一年搞咗幾多次，如果佢愈搞愈多，咁某個indicator，譬如話佢engage（從事）呢啲waste（廢物）嘅indicator就會高分啲啦。」他續指，廢物回收量、參加者數量和曝光率也會成為指標。

馮：ESG分析或可與科技結合

馮景培曾經也是一個SEN學生，他表示也希望指標能應用在教育類的NGO上，幫助更多像他一樣的學生。他亦覺得ESG分析，能結合科技應用，續提到同場另一名獲獎學生陳志誠所編寫的學習應用程式，認為兩者可以結合，為教育類型的NGO提供幫助。