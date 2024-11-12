207港工程師獲灣區職稱評價　甯漢豪：評價拓展建造業服務版圖

首批207位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，通過粵港澳大灣區工程專業職稱評價，取得內地相應工程專業的職稱資格。發展局局長甯漢豪表示，順利完成職稱評價，可為建造業創造更多機會和條件，拓展專業服務版圖。



發展局局長甯漢豪（）表示，局方一直推動香港建築及工程業界把握機遇到大灣區內地城市發展，融入國家發展大局。（發展局Facebook圖片）

有207位來自公營機構、顧問公司和承建商的香港工程師，通過粵港澳大灣區工程專業職稱評價，取得內地相應工程專業的職稱資格。職稱制度是內地獨有的專業資格評價制度，不但是評定專業人士技術水平及其資歷等級的重要標誌，也是内地建築企業聘用和晉升人才的重要依據。

發展局局長甯漢豪今日（12日）出席香港工程師學會舉辦的慶祝典禮時表示，局方一直配合國家《十四五規劃綱要》，推動香港建築及工程業界把握機遇到大灣區內地城市發展，融入國家發展大局。

甯漢豪指，首批試點工程專業的職稱評價順利完成，可為香港建造業創造更多機會和條件拓展專業服務版圖，亦體現國家對香港專業人士的支持和關愛，這不僅是極大的鼓舞，亦讓香港專才更好地貢獻國家發展。

發展局表示，由於兩地體制不同，香港的專業人士過去難以申請內地職稱。在粵港政府的共同努力下，適用於香港專業人才的新評審機制去年成功制訂，並以先行先試的方式，首先在土木建築、岩土、公路、電機和測控儀器五個工程專業範疇開展試點評價工作。首批試點職稱評價工作已於今年完成，207位香港工程師獲得內地職稱，涵蓋的職稱等級包括「正高級工程師」、「高級工程師」、「工程師」和「助理工程師」。

此外，試點職稱評價開創香港專業人士獲取內地職稱的創新機制，是兩地專業資格領域規則銜接的重大突破。融入內地職稱評價系統，有助香港專業人才的技術水平和資歷獲得內地市場認可，為本港專業人才在內地發展創造有利條件。

發展局指，會繼續與內地相關部門保持緊密合作，並協調本地建造業界推展有關工作，落實今年《施政報告》的指定項目指標，在二○二五年中將職稱評價的評審機制常態化，並擴展到其他具備條件的建造業相關專業，如測量、建築等。

發展局表示，試點職稱評價開創香港專業人士獲取內地職稱的創新機制，是兩地專業資格領域規則銜接的重大突破。（發展局Facebook圖片）