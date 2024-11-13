滙基對漢華D1學界籃球加時戰　餘不足分半鐘遭康文署腰斬擇日補賽

「2024-2025港九D1中學校際籃球比賽」今年合併港九兩區並增設八強賽，滙基書院（大坑東）對漢華中學的賽事周二（12日）進行。有報道指，比賽尚餘1分27秒時雙方追至平手，但因租場時段結束，球證與下一節租場人士交涉不果，需擇日再戰。負責交涉的執法球證今日（13日）接受電台節目訪問，形容「1分27秒再重新打過係好kick」，因為要重新準備及部署，「件事已經唔同咗」。有學者指，場地不足是事件主因，類似情況亦非第一次發生。



滙基體育科老師亦提及，學體會在八強或其他重要賽事，會預約場地3小時以完成2場賽事，但在其他比賽則預約3小時以完成3場賽事，他期望主辦方日後能預留更多時間，讓比賽能在一日內完成。《香港01》正向康文署查詢事件。



「2024-2025港九D1中學校際籃球比賽」滙基書院（大坑東）對漢華中學的賽事，需擇日補戰1分27秒。（滙基書院Facebook）

「2024-2025港九D1中學校際籃球比賽」今學年起港九兩區合併下增設8強賽，周二（12日）在中山紀念公園體育館上演最後兩場男子A Grade賽事，其中英華書院擊退聖若瑟書院晉級。至於另一場滙基書院（大坑東）對漢華中學的賽事，據《體路》報道指，賽事尚餘1分27秒時，雙方戰至44：44平手，但因租場時段結束，下節租場打羽毛球的巿民已到達，雙方交涉不果，故賽事需擇日補時。

超租場時段4分鐘停賽 球證稱「1分27秒再重新打過係好kick」

滙基書院（大坑東）體育科梁姓老師接受商台節目訪問時表示，得知賽事需加時，便已預計未能完成賽事。至傍晚7時租場時段結束，康文署職員將羽毛球網推到球場旁邊，羽毛球租場人士亦已到達。賽事超出租場時段約3至4分鐘時，尚餘1分27秒完結，於是球證宣布暫時停賽，嘗試與羽毛球租場人士接洽，但對方堅持己見，顯得「有少少勞氣」。

梁表示，對於暫停感「泄氣」，因滙基是後來居上，而且臨近賽事尾聲，球員倫子日「壓哨」射入3分，他相信如果賽事在同一日內完成「士氣會好好多」，不過他理解傍晚7時須交還場地，亦沒有責怪租場人士。

「2024-2025港九D1中學校際籃球比賽」滙基書院（大坑東）對漢華中學的賽事，雙方戰至44：44平手，但因租場時段結束，球證與下節租場打羽毛球的巿民交涉不果，賽事需擇日補時。（滙基書院Facebook）

負責交涉的執法球證及漢華主帥翁金驊則表示，曾向租場人士解釋賽事只餘下數分鐘，對方態度亦很客氣。他指，球隊均希望完成賽事，又形容「1分27秒再重新打過係好kick」，因為要重新準備及部署，「件事已經唔同咗」。雖然最終交涉不果，但他表示理解是市民的權利。

原本3小時兩場賽 因場地問題變2小時

今次賽事由學體會負責組織，梁解釋，一場比賽40分鐘，過往亦曾出現擇日加時的情況。一般而言，學體會預約3小時以完成3場賽事，但在8強或其他重要賽事，便會預約3小時完成2場賽事。

不過今埸賽事只有兩小時。梁表示，比賽前接獲通知，指場地有籃球架損壞，只能預約兩小時，分別是B場的下午4至5時及A場的下午6至7時。該場賽事則由傍晚6時開始。

對於其他賽事須在3小時內完成3場賽事，梁期望學體會能預留更多時間作賽，並稱曾向對方提出類似訴求，希望在3小時完成兩場賽事，但對方沒有作出改變。梁表示，理解經濟負擔或會增加，因全港籃球學界球隊多，要預約較多場次。

翁則認為學體會做法可接受，因本港場地有限，而且重要賽事亦能在3小時完成2場比賽。他又形容，今次的賽事頗緊湊，但學界賽事的規例和NBA不同，故仍可接受。

周五彩虹道體育館再戰

二人均認同，學界對於「D1」的重視程度較高，加上今學年起港九兩區合併下增設8強賽，形容昨日賽事「精彩」。據滙基書院的社交平台透露，賽事將於周五（15日）下午5時半在彩虹道體育館再戰。

雷雄德：非第一次發生 能彈性處理

學體會名譽顧問、教大健康與體育學系高級講師雷雄德指出，今次事件主因是場地不足，類似情況亦非第一次發生。他認為，事件能夠彈性處理，惟視乎下一節租場人士可否「畀人情」，讓學界完成賽事，但倘若對方不相讓也無可奈何，「始終個rules係夠鐘就夠鐘。」