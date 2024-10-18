學界D1游泳｜男女拔大滿貫延續連霸　女拔甲組無敵封后

拔萃男書院與拔萃女書院力爭延續在港九區D1學界游泳比賽的連霸走勢，男拔、女拔在煞科日僅半日已拉開差距，最終雙雙順利衛冕，兼且取得「大滿貫」。



拔萃女書院在首日賽事後，與香港國際學校﹑協恩中學、德望學校同得54分，4間學校並列第一。女拔在次日賽事發力，上午所有項目皆打入三甲，一口氣拿下13金、11銀及9銅，當中包括潘樂恩在甲組50米自由泳及蝶泳奪兩金，加上隊長馬紫玲、梁詩琪同樣勝出，女拔半日後已在總成績拋離其餘三間學校，穩佔首名。

馬紫玲。（趙子晉攝）

女拔在下午賽事繼續強勢，保持全數個人項目皆獲得三甲，壓軸的接力項目，女拔在6項中贏得其中5項，並在甲組及丙組4X50米混合泳奪冠再打破學界紀錄，而甲組更是完美贏得12個項目冠軍，最終以608分、近200分的優勢拋望次席的協恩中學，連續36年稱霸港九區D1學界全場總冠軍。

學界D1游泳｜協恩李芯瑤創個人最佳稱霸100自 小進步是大鼓舞

（趙子晉攝）

除了一眾師生見證女拔36連霸，當年1988年首度稱霸學界的隊長同樣在場，馬紫玲、馬梓晴、楊凱晴、林韵晴4名女拔隊長向一眾隊友講話，更上演「感謝祭」，逐一感謝學校、老師、教練、家長等，更高呼36次「女拔」，意味學校36連霸。

拔萃女書院4名隊長感謝一眾隊員付出，若不是師妹們都無法完成連霸，不少泳員出戰非主項，她們同樣全情投入，這個全場總冠軍是大家共同努力得來的結果，並希望師妹們延續「女拔精神」。

2024/25港九區D1學界游泳女子組總成績（只列前三）



1. 拔萃女書院 甲組：216 乙組：192 丙組：200 總分：608

2. 協恩中學 甲組：118 乙組：163 丙組：133 總分：414

3. 香港國際學校 甲組：104 乙組：72 丙組：77 總分：253



拔萃女書院完成36連霸，師生一同做出「36」的手勢。（趙子晉攝）

男拔隊長賴敬和完成接力後十分激動。（趙子晉攝）

男子組方面，原本在首日後排第三的拔萃男書院，僅以2分落後榜首的聖若瑟書院，次日同樣展示凌厲的走勢，次日上午拿下8金7銀6銅，半日後重返榜首，男拔在下午再拉開差距，最終以509.5分稱霸男子組，連續第31年在港九D1學界游泳封王，而丙組僅以3分之差力壓喇沙書院，取得三個組別的冠軍，完成「大滿貫」。

男拔在完成接力項目後鎖定以大滿貫姿態31連霸，3名隊長賴敬和、盧梓霖、丘柏濠帶領同學叫口號，並做出「31」的手勢。

盧梓霖、賴敬和、丘柏濠做出「31」的手勢，示意男拔31連霸。（趙子晉攝）

在4X50米自由泳接力負責最後一棒的賴敬和，首名觸池後相當激動，他直言連霸非易事，能夠傳承31連霸是十分神奇的事，而丘柏濠再度感激一眾丙組的師弟，即使外界認定男拔無法在丙組封王，但他一直信任師弟，多得他們的不服輸精神，才可成就「大滿貫」。

背負學校的連霸傳統，盧梓霖直言壓力甚大，連自己主項200蛙都失準，幸好學校順利衛冕，他希望師弟們好好享受學界比賽，「學界只得6年，是十分寶貴的經驗，希望師弟們好好享受學界，不要留下任何遺憾。」

2024/25港九區D1學界游泳男子組總成績（只列前三）



1. 拔萃男書院 甲組：183.5 乙組：162 丙組：164 總分：509.5

2. 聖若瑟書院 甲組：117 乙組：152.5 丙組：98 總分：367.5

3. 喇沙書院 甲組：75 乙組：82 丙組：161 總分：318

