｢恒基全港學界武術比賽2024｣啟動　弘揚中華文化推動國民教育

由中國香港武術聯會主辦、康樂及文化事務署資助、中國香港學界體育聯會支持、恒基兆業地產集團獨家贊助之「恒基全港學界武術比賽 2024」於2024年10月27日在將軍澳新都城中心2期天幕廣場舉行啟動禮。



啟動禮吸引幾百位觀眾現場參與，由許得恩領銜的香港武術隊十多位世界金牌精英運動員在現場作精彩表演，傾力示範精湛武藝，為即將於11月23日及24日進行的「恒基全港學界武術比賽2024」揭開序幕。

恒基全港學界武術比賽2024」啟動禮，香港武術隊十多位世界金牌精英運動員更現場作精彩表演，傾力示範精湛武藝，為比賽揭開序幕。（香港武術聯會供圖）

中國香港武術聯會會長霍震寰先生在啟動禮致詞表示，中華武術不僅是一項體育運動，更是中華傳統文化的重要載體，堪稱中華民族的國術、國粹。習武不僅是技藝的追求，更有助培養青少年的道德、意志與品質，讓學生在追求武術提升的同時，內化為一種尊重、謙遜和自律的精神，培養出堅韌不拔的毅力和吃苦耐勞的精神。

霍震寰先生強調，「武術進校園」的目標，正是希望進一步弘揚中國武術文化，推動國民教育，促進文化自信，以及學生的身心健康發展。未來還將舉辦大灣區武術比賽，讓各地青少年相互交流，加深認識，從相互的切磋提升中促進武術普及和文化交流。

（香港武術聯會供圖）

籌委會主席徐小明先生亦在致詞中表示，中國香港武術聯會舉辦首屆「恒基全港學界武術比賽 2024」，令到更多人看到香港武聯推動「武術進校園」的決心，以及對推動武術進校園的重視。現已超過1千多名中、小學生參加。中華武術作為中國傳統體育項目，不但能強身健體、陶治情操，更蘊含豐富中國傳統文化，能鍛煉意志、培養品格。

徐小明遺憾表示，目前烏蘇尚未能進人香港校門成為恒常體育運動，在校園播種開花。而武術進校的目標，就是希望進一步弘揚中國武術文化，推動國民教育，促進文化自信，以及學生的身心健康發展。希望賽事使更多學校認識武術，能將武術納入恆常課程。

恒基全港學界武術比賽2024」啟動禮，香港武術隊十多位世界金牌精英運動員更現場作精彩表演，傾力示範精湛武藝，為比賽揭開序幕。（香港武術聯會供圖）

藝人梁朝偉雖然因工作事由未能親自到場，亦以現場直播連線的方式，和出席嘉賓及現場觀眾打招呼，並為活動及中小學參賽運動員打氣加油，送上祝福。

本次學界武術比賽由恒基兆業地產集團的獨家贊助，並獲康樂及文化事務署資助，以及中國香港學界體育聯會的支持，令比賽及各項宣傳活動得以順利進行。

中國香港武術聯會會長霍震寰先生SBS,JP、「恒基全港學界武術比賽 2024」籌委會主席徐小明先生、中聯辦宣傳文體部體育處朱劍平處長、恒基兆業地產有限公司企業傳訊部總經理梁美寶小姐、中國香港學界體育聯會主席洪楚英校長等出席啟動典禮。

藝人梁朝偉雖然因工作事由未能親自到場，亦以現場直播連線的方式，和出席嘉賓及現場觀眾打招呼，並為活動及中小學參賽運動員打氣加油，送上祝福。