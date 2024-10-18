學界D1游泳｜協恩李芯瑤創個人最佳稱霸100自　小進步是大鼓舞

港九區D1中學校際游泳比賽（學界D1游泳）周五（18日）上演第二日賽事，協恩中學的李芯瑤在今早女子乙組50米自由泳輕鬆奪冠時，未有顯得太興奮。

到下午，這名港隊游泳新星在100米自由泳決賽，游出期待已久的54.97秒，除了打破學界紀錄，同時是李芯瑤首次突破55秒大關，當她觸池後反應截然不同，看到時間顯得難以置信。



李芯瑤在港九區D1學界游泳首個賽日兩破學界紀錄，50米自由泳初賽游出25.18秒，100自初賽則造出55.60秒。這名協恩中學的中四生在今日（18日）上演的煞科日，再度衝擊紀錄。

李芯瑤今早出戰女子50米自由泳決賽，以25.42秒輕鬆奪冠，拋離次席的泳手近1.8秒。雖然李芯瑤大熱奪冠，但這個時間未能突破她在上周初賽造出的學界紀錄，今天她完賽後看到時間時，未有表現得太興奮。

李芯瑤今早戰畢50自後，就算奪冠都沒有太興奮。（趙子晉攝）

李芯瑤下午再登場，轉戰女子100米自由泳，她再度展現優勢，與對手拉開明顯距離順利奪冠。李芯瑤觸池時，九龍公園游泳池看台傳來一陣歡呼聲。當她回頭看大鐘的時間，即露出與今早截然不同的表情，興奮得張開口，因為她游出的54.97秒，再度刷新女子乙組學界紀錄，亦是她生涯首度突破55秒大關。

李芯瑤帶着驚喜的神情上水，雙手一直抱頭，似乎未敢相信自己造出的時間，朋友們也一湧上前道賀。李芯瑤離開泳池不久，上氣未接下氣時已接受傳媒訪問。

李芯瑤100自奪冠再打破55秒大關，喜出望外。（趙子晉攝）

「好開心，好滿意，想落（游進）54（秒）好耐，如今終於突破55（秒）這個樽頸。」李芯瑤一邊喘氣、一邊露出滿意的笑容。54.97秒，零點幾秒的進步對芯瑤來說意義重大，「我過往接力時曾做出55秒內，今次在單項游到54（秒），感覺好特別，看似只得零點幾秒的進步，但這是對我的很大鼓勵。」

李芯瑤今早游畢50自後眉頭深鎖，她坦言今星期身體抱恙，加上今早心態未準備得最好，或許是自己不夠興奮，幸好在兩項比賽之間的休息時間，她反思參加學界的原因，使她改變心態，在100自創下佳績。

李芯瑤戰畢今日的學界後，即將下周二（22日）出發到韓國仁川，參加游泳世界盃第二站，她直言今次賽事以短池世錦賽A標為目標，芯瑤指今次在學界造出的時間與A標相差0.5秒，雖然學界賽事是長池，但相信自己有力在短池達到A標。

李芯瑤。（趙子晉攝）

訪問李芯瑤期間，九龍公園泳池再度響起歡呼聲，原來是拔萃女書院的馬紫玲在女子甲組100米游出56.58秒，打破4年前何南慧創下的56.74秒學界紀錄。

「打破紀錄令我知道自己的實力。」馬紫玲賽後表示，雖然原本以打破三項紀錄為目標，惟在早上舉行的50自及200自均未能刷新紀錄，紫玲坦言依然尋找在早段入局的方法，而即將出戰世界中學生運動會的她，以今年學界當作最後備戰，享受學界氣氛，就算未能連破三項紀錄，紫玲認為今次賽事增添她出戰世中運的信心。