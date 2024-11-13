積金易｜議員批問題多　積金易公司反駁指控不實：系統已準備就緒

積金易平台今年6月推出，新思維立法會議員狄志遠今早（13日）見記者指，平台推出後問題多，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，並指苦主有萬人。



積金易平台有限公司行政總裁呂志堅回應指，上述指控完全與事實不符，又指平台推出前，其公司及承辦商分別委聘審計師及獨立顧問，就平台進行各項獨立評估、及提供客觀保證，確認系統已準備就緒，絕非未完成測試便推出使用。



他又指，平台啟用至今，已處理逾6萬宗電子指示，絕大部份僱主均能順利使用及作出供款，重申有用戶使用積金易平台初期遇困難屬個別事件，積金易公司已全力協助相關公司適應。



積金易平台今年6月推出。（資料圖片）

積金局今年6月推出積金易平台，暫時有五間強積金受托人公司加入平台，早前有多名市民在社交媒體投訴，指平台顯示僱主或僱員某一個月的供款金額為零，亦有人反映系統長時間未處理僱主供款等。

新思維立法會議員狄志遠今早也聯同僱主、僱員及強積金中介人代表見記者，揭露平台推出後問題多，包括難註冊、強積金供款「被消失」、無法查閱及提取等，狄志遠稱苦主有萬人。記者會上，也有強積金計劃中介稱遭積金易高層質疑「搞事」，促其「唔好出聲、唔好搞咁多嘢」。

立法會議員狄志遠批評積金易的混亂令僱員僱主關係惡化，令作為國際創科中心的香港鬧出「國際笑話」。他要求積金局立即徹查事件並追究責任，同時評估受影響市民的損失，作出賠償。（蘇煒然攝）

積金易平台有限公司行政總裁呂志堅回應指，有聲音指平台系統出現混亂、遺失客戶文件、供款不翼而飛、 要求中介人「禁聲」 等，這些指控完全與事實不符。

他指積金易屬新平台，部份僱主及計劃成員難免需時認識及適應，又稱相信使用初期遇困難是個別事件。他指啟用至今已處理逾六萬宗電子指示，絕大部份僱主均能順利使用及作出供款。

他也表示，積金易平台在推出前，積金易公司及承辦商分別委聘審計師及獨立顧問，就平台進行各項獨立評估、及提供客觀保證，確認系統已準備就緒，強調絕非未完成測試便推出使用。

呂志堅也表明，今早記者會上提及的個案，積金易公司已在較早前接觸相關僱主，已掌握每個個案的處理進度。

他稱，積金易公司會監督承辦商跟進個案，絕不躺平，確保有關情況獲得解決、及避免同類事件再次發生。至於有關個案的索償要求， 如評估結果為因使用平台而引致損失， 積金易公 司會按啟用前已經建立的既定機制處理。