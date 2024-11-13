牛潭尾發展建議出爐　大學城佔46公頃　冀吸引中外院校進駐開分校

政府去年公布的《北部都會區行動綱領》提出發展四個區域，其中創新科技地帶包括新田科技城及牛潭尾。發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中逾三分一、即46公頃建議發展為大學城，包括第三所本地醫學院，另有9公頃建議發展為教研「龍頭醫院」。



發展局發言人表示，當局的工作是預留足夠土地供大學城發展，有多少間、有何大學進駐等規劃，要等待教育局有關部門公布，又表示大學城會吸引本地或中外院校進駐開拓「品牌課程」或分校，而非建立一所完整的大學，故現階段不考慮本地大學將整個校園搬入大學城。發言人又指，大學城需配合周邊地區，如新田科技城等創科發展，現階段不考慮開設人文學科的「品牌課程」。



發展局向立法會提交牛潭尾發展文件，計劃發展130公頃用地，當中逾三分一、即46公頃建議發展為大學城。（北潭坳blog授權使用）

大學城會吸引本地或中外院校進駐開拓「品牌課程」或分校。（北潭坳blog授權使用）

《施政報告》提出在北部都會區，預留80公頃土地發展「北都大學教育城」，當中46公頃，位於鄰近元朗錦綉花園的牛潭尾，佔全區130公頃逾三分之一。當局文件表示，會引入本地、中外院校進駐，開拓「品牌課程」或開設分校，亦預期會興建數據中心、會議設施、康體設施等，並有兩萬個學生宿位，供3.8萬名學生使用。

至於有多少間大學進駐，當局表示現階段沒有數字，又指當局的工作是預留足夠土地供教育局發展大學城，當中的分配，要等待有關部門公布「北都大學教育城概念發展綱要」，預計2026年上半年出爐。

提到「品牌課程」涉及的主要學科，當局發言人表示，由於該區域主力發展創新科技，並會興建醫學院，故課程主要圍繞這兩方面，人文學科的課程在當局考慮的優次之中「冇咁高」。

另外，浸大早前公開表示，有意將校園遷入未來落成的大學城。不過，發言人指當局的目標是吸引各地大學進駐開設品牌課程，又或創立分校，「唔係要起成間大學」，故現階段不會考慮本地大學搬入大學城。

牛潭尾擬議發展位於錦繡花園以東，「北都大學教育城」預期會興建數據中心，會議設施、康體設施等。（Google Map截圖）

發展局局長甯漢豪8月時曾向傳媒表示，當局計劃在牛潭尾預留30公頃土地發展大學城，被問到為何短短數個月有如此大的變動，發言人承認預留的土地範圍有轉變，又稱政府內部討論過，認為要吸引中外大學進駐，需要更大空間，各部門已有相關共識。

文件又提到，大學城46公頃土地當中，會預留部份土地予本港第三所醫學院。政府早前成立的籌備新醫學院工作組，預計會在今年內邀請有意開設新醫學院的大學在明年首季提交建議書，工作組會爭取在明年內完成審議，向政府建議勝任的大學成立新醫學院。

當局建議的預留醫學院土地，與佔地9公頃的綜合醫教研醫院相連。其中醫學院的面積，當局指暫時未有相關數字，但提到本地兩間大學醫學院的面積為2至5公頃，當局會以此作參考。

至於醫院，當局預計會有3,000張病床，配備專科人手和相關技術及儀器，為全港患有高度複雜性疾病的病人提供服務。當局又指，醫院會配合新田科技城和香港的生命健康科技產業發展，吸引先進的生命健康科技機構進駐；該醫院亦會成為本港第三座醫學院的教學醫院。

當局預計，政府主導的土地平整及基礎建設工程最早可於2027年展開，大學城、教研醫院土地可於2029年起陸續完成平整。