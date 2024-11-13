桃芝風球｜段崇智任內最後一次　中大百萬大道5000學生畢業禮取消

中大今（13日）舉行榮譽博士頒授典禮，明年1月將卸任的校長段崇智出席儀式。典禮後，問及最後一次以校長身份出席典禮有何感受，他表示：「好開心，這些榮譽博士全部在其領域具江湖地位，他們成為中大校友，好開心、好興奮。」



4名榮譽博士為鄧小華、曹文凱、Nancy Rothwell及唐家成，學位由校董會主席查逸超頒授。



不過由於熱帶風暴桃芝臨近，天文台會懸掛8號風球最少至明日（14日）早上10時，明早在百萬大道舉行的畢業禮將取消。



中大今（13日）舉行榮譽博士頒授典禮，明年1月將卸任的校長段崇智出席儀式。（夏家朗攝）

段崇智將於明年1月卸任，由盧煜明接手。段崇智早前腳患未好，今日出席榮譽博士頒授典禮時，在後台仍需要持拐杖輔助走路。

被問到最後一次以校長身份出席典禮有何感受，段崇智表示：「好開心，真係好開心。這些榮譽博士全部在其領域具江湖地位，他們成為中大校友，好開心、好興奮。」

不過，明日段崇智任內最後一次百萬大道畢業禮，將因為8號風球而取消。中大表示，由於由於受到颱風吹襲影響，明日上午在百萬大道舉行的畢業禮將取消。至於書院及學院畢業禮安排，將容後通知。據了解，今次百萬大道畢業禮有多達5,000名學生參與。

段崇智典禮後與出席者留影及交談。（夏家朗攝）

前年中大換校徽風波，引發大學管理層與校董會之間爭端。典禮上，段崇智恭請校董會主席查逸超頒授榮譽學位，兩人有對視、點頭微笑。

4名獲頒榮譽博士為鄧小華、曹文凱、Nancy Rothwell及唐家成。除了筆名為「殘雪」的中國當代著名小說家及文學評論家鄧小華，其餘3人均有出席。