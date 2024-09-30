段崇智出席中大活動避談辭職原因　稱中大與內地及國際大學關係好

中大校長段崇智今日（9月30日）出席「中大衛星『香港青年科創號』成功發射 發展新質智慧城市」記者會，會上有記者問及其辭職原因，在場職員表示希望集中談論活動主題內容，段崇智雖沒有透露辭職原因，但談及中大與內地及國際大學的校長關係「非常非常好」，更形容中大是內地與美國大學之間的「穿線人」，且已舉辦了兩次中美校長論壇，而中美校長「好團結地去討論中美合作」。



中大校長段崇智今日出席中活動時避談個人辭職原因，但透露中大與內地及國際大學的校長關係很好。（陳葦慈攝）

舉辦了二次中美校長對話

段崇智在記者會上表示，去年12月中大60周年校慶期間，「舉辧了全世界校長嘅論壇」，該論壇是跟北京大學合作，而香港作為橋樑，將內地高等教育機構，例如北大、清華、復旦、上海交通大學、浙江大學、南京大學等，令中美校長成功對話。而早前他未能出席中大衛星「香港青年科創號」發射活動，就是要與內地大學校的校長到芝加哥參與第二次中美校長對話，而美國當地參與的大學更包括哈佛、耶魯、麻省理工、UCLA等等。

段崇智：中大可成為「show box」

對於兩次的中美校長對話，段崇智指雙方是「好團結地去討論中美合作，點樣去做，而且有啲咩topic（主題）係可以做到」，而中大作為穿線人，甚至可形容是「媒人」，在活動中與內地及世界各地的大學校長關係非常良好。

段崇智又透露，中大在北京、上海及深圳共設立了6個學術研究基地，而正因為中大與中外校長關係好，就能成為「show box」（展示箱），所有研究成果及學術成就很快能被看到。