毅行者遇風球　大會預計11.14公布最新安排　列出取消活動條件

樂施毅行者由周五（15日）起舉行，活動會否受打風影響？熱帶氣旋桃芝本周逼近本港，天文台將於周三（13日）下午2時40分改掛三號強風訊號，並預計桃芝在周四（14日）早上最接近本港。樂施毅行者表示，將於周四就天氣變化對活動的影響公布最新安排。另外，如果在毅行者活動當日、即周五凌晨5時，天文台仍懸掛八號風球或黑色暴雨，毅行者將會取消。



毅行者網站上的聲明指：「根據天文台預測路徑，熱帶氣旋桃芝正在接近香港，本星期天氣有機會不穩定，並有可能發出熱帶氣旋警告信號。就2024年11月15日至17日舉行之樂施毅行者2024籌款活動，樂施會正密切留意天文台的最新消息，本會以參加者及工作人員的安全為首要考慮，預計將於11月14日（本星期四）就天氣變化對活動的影響作出最新公布。」

毅行者亦列出取消活動的惡劣天氣情況，若果在活動當日早上5時，八號風球或黑色暴雨警告生效，活動將取消，大會將於活動Facebook專頁及其他渠道公布。聲明續稱：「如任何時間遇上極端天氣情況，大會將以安全考慮而評估對活動之影響，並盡快通知參加者及公眾。本會正在為活動的最後階段作準備，同時對天氣變化保持警覺，為有可能出現的惡劣天氣作妥善安排。」

毅行者將於周五在西貢北潭涌起步，最早起步的參加者會在早上8時出發。為慶祝40周年，毅行者除傳統的100公里組別，今屆特設40公里紀念版。100公里組別的終點在屯門哈羅香港國際學校，而40公里的終點為飛鵝山基維爾營。