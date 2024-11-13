巴士加價｜11.22立會交通事務委員會討論　陳恒鑌倡加幅參考通脹

消息指，三間專營巴士公司申請加價約6%至9.5%。立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌今天（13日）預告交通事務委員會下周五（22日）討論巴士加價。他認為過高加幅影響市民生活，令生活百上加斤，應參考通脹率約2.5%釐定加幅。



消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

《香港01》早前報道，九巴今年申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%；新大嶼山巴士申請加價逾6%；龍運巴士沒申請加價。

消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

除了參考通脹釐定巴士加價幅度，陳恒鑌認為應參考巴士公司整體財務，他多年來建議為巴士公司增加非票務收益，分擔票價加幅。

消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

對於有議員認為巴士每年入紙申請加價做法擾民，應參考港鐵的可加可減機制，陳恒鑌認為變相每年都要硬性決定加價與否，可能會欠缺彈性，目前巴士加價交由行會審批的模式，可令政府判斷市民負擔力才作出加價建議。

消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

對於城巴申請票價加幅高於九巴，陳恒鑌表示城巴以往甚至申請雙位數加幅，重申希望政府考慮市民承擔能力，以及通脹釐定加幅。

消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

至於增加巴士公司非票務收益的方式，陳恒鑌建議容許車廠興建充電設施開放予商業車充電、在巴士站賣紀念品、巴士轉車站設商店，甚至大膽考慮在隧道轉車站讓巴士公司合作設商務設施。不過，相關建議可能涉及改變土地用途，或需政策支持。