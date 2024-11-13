巴士加價｜消息：城巴申請加價約9.5%　加幅較九巴高3個百分點

運輸署正審批專營巴士公司加價申請，《香港01》早前報道九巴申請加價6.5%，消息指城巴亦申請加價，加幅達約9.5%，較九巴高3個百分點。翻查資料，城巴兩個專營權去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口總共有約140萬元，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，消息指加幅有望抵銷1%至1.5%。



城巴及新巴原本申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%。（資料圖片/盧翊銘攝）

全部專營巴士公司去年獲批加價 城巴申請加幅最高

所有專營公司去年5月獲行政會議批准加價3.9%至7%，當時指大部份路線加0.5元至1元。當中，九巴原本申請加價9.5%，最終獲批加價3.9%；龍運巴士原本申請加價8.5%，最終獲批加價4.2%。

城巴及新巴原本申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%；城巴北大嶼山線和機場線原本申請加價50％，最終獲批加價4.2%；新大嶼山巴士原本申請加價9.8%，最終獲批加價7.0%。政府當時指大部份路線加0.5元至1元。新收費去年6月18日生效。

行政會議去年5月批准所有專營公司加價3.9%至7%。當中，九巴原本申請加價9.5%，最終獲批加價3.9%。(資料圖片／梁鵬威攝)

消息：城巴申請加價約9.5% 加幅高於九巴

《香港01》獲悉，九巴和城巴今年再向運輸署提出加價申請，城巴申請加價約9.5%，九巴申請加價6.5%，加幅高於九巴的6.5%。據了解，九巴考慮到經營成本壓力、油價負擔等，公司收支不平衡，故申請加價6.5%。

九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元。（資料圖片）

政府2019年豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當申請加價時先利用基金結餘抵銷加幅。

料「隧道基金」抵銷城巴1%-1.5%加幅

翻查資料，九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元。消息指，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，加幅有望抵銷2%至3%。

至於城巴（專營權一）戶口有30萬元，城巴（專營權二）有110萬元，消息指，若動用基金，加幅有望抵銷1%至1.5%。

城巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，城巴面對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟加價申請尚待批准。（資料圖片／林振東攝）

城巴：燃油及工資等成本上漲 有必要每年調整票價

城巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，城巴面對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟加價申請尚待批准，意味票價已維持逾一年未有調整；但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於本年度獲批准或落實加價。

政府2019年豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當申請加價時先利用基金結餘抵銷加幅。（資料圖片）

城巴又表示專營巴士與其他公共交通行業一樣，正面對連年顯著的通脹壓力，包括工資、燃油和供應鏈等成本上升。為挽留及吸引人才，城巴已連續三年加薪，以確保有足夠人手，持續提供高質素的巴士服務。然而，薪酬調整必須配合票價調整，方能維持財務可持續性。另外，受制於疫後宏觀經濟環境及出行模式轉變等，城巴的客量水平未能恢復至疫情前的水平。

城巴發言人回覆《香港01》查詢時表示，城巴面對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟加價申請尚待批准。(資料圖片)

城巴認為有必要每年調整票價，將期內的物價及營運成本變動納入考慮，以確保香港能夠擁有一個可實現財務穩健，且毋須政府資助的巴士營運模式。

運輸署早前表示會以審慎態度處理巴士加價申請。（資料圖片）

運輸署正審批巴士公司加價申請

運輸署早前表示，部份專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力等。