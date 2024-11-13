巴士加價｜01消息：新大嶼山巴士申請加價逾6%　三間巴士公司齊加

運輸署正審批專營巴士公司加價申請，《香港01》早前報道九巴申請加價6.5%、城巴申請加價約9.5%。消息指，新大嶼山巴士今年亦申請加價逾6%，加幅較去年少約3%。由於嶼巴不受惠於隧道費基金，故未能用基金抵銷票價加幅。



新大嶼山巴士。（資料圖片）

消息：嶼巴申請加價逾6%

消息人士指，嶼巴加價考慮到油價、人工開支上漲，理解公眾對加價有憂慮，但工資開支佔公司大部份成本，希望員工有合理回報，至少待遇與其他巴士公司看齊。而嶼巴規模較其他巴士公司細，亦欠缺非票務收入幫補開支，故有需要提高票價令公司不會由盈轉虧。

《香港01》早前報道，九巴今年申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%；龍運巴士沒申請加價。

據了解，新大嶼山巴士申請加價逾6%，加幅較去年少。（資料圖片／蔡正邦攝）

全部專營巴士公司去年獲批加價

所有專營公司去年5月獲行政會議批准加價3.9%至7%，當時指大部份路線加0.5元至1元。當中，九巴原本申請加價9.5%，最終獲批加價3.9%；龍運巴士原本申請加價8.5%，最終獲批加價4.2%。

城巴及新巴原本申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%；城巴北大嶼山線和機場線原本申請加價50％，最終獲批加價4.2%；新大嶼山巴士原本申請加價9.8%，最終獲批加價7.0%。政府當時指大部份路線加0.5元至1元。新收費去年6月18日生效。