巴士加價｜01獨家：九巴申請加價6.5%　「隧道基金」減2、3%加幅

專營巴士公司早前向運輸署申請加價，惟加幅未有透露。《香港01》獲悉九巴申請加價6.5%。翻查資料，九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元，消息指若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，加幅有望抵銷2%至3%。據了解，申請加價的亦包括城巴。有立法會議員批評申請加價6.5%不合理，認為低於通脹才能令市民較易接受。



城巴及新巴原本申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%。（資料圖片/盧翊銘攝）

所有專營巴士去年獲批加價 城巴申請加幅最高！

行政會議去年5月批准所有專營公司加價3.9%至7%，當時指大部份路線加0.5元至1元。當中，九巴原本申請加價9.5%，最終獲批加價3.9%；龍運巴士原本申請加價8.5%，最終獲批加價4.2%。

城巴及新巴原本申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%；城巴北大嶼山線和機場線原本申請加價50％，最終獲批加價4.2%；新大嶼山巴士原本申請加價9.8%，最終獲批加價7.0%。政府當時指大部份路線加0.5元至1元。

行政會議去年5月批准所有專營公司加價3.9%至7%。當中，九巴原本申請加價9.5%，最終獲批加價3.9%。(資料圖片／梁鵬威攝)

新收費去年6月18日生效。消息指，專營巴士公司今年再向運輸署提出加價申請，其中包括九巴、城巴，政府正審視相關加價申請。

消息：九巴申請加價6.5% 料「隧道基金」抵銷2-3％加幅

《香港01》獲悉，九巴考慮到經營成本壓力、油價負擔等，公司收支不平衡，故申請加價6.5%。至於城巴的加幅暫時未公布，根據過往經驗，外界相信城巴申請加幅較九巴高。

九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元。（資料圖片）

政府2019年豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當申請加價時先利用基金結餘抵銷加幅。

翻查資料，九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元。消息指，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，加幅有望抵銷2%至3%。

運輸署早前表示會以審慎態度處理巴士加價申請。（資料圖片）

運輸署正審批巴士公司加價申請

運輸署早前表示，部份專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力等。

楊永杰接受《香港01》訪問時說，九巴若果加價6.5%不合理，因現時經濟狀況下不少人失業或收入減少，「加價仲要超過通脹幅度好多，呢個係唔理想嘅」。（資料圖片／黃浩謙攝）

楊永杰：加價6.5%不合理 低於通脹才能接受

A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰接受《香港01》訪問時說，九巴若果加價6.5%不合理，因現時經濟狀況下不少人失業或收入減少，「加價仲要超過通脹幅度好多，呢個係唔理想嘅」，建議九巴建議增加非票務收入，包括廣告等，「唔需要下下蝕錢或無錢賺就獅子開大口，伸大隻手板話要加價，向市民開刀」，加上九巴沒有燃油對沖措施並不理想。

楊永杰認為若九巴最終獲批加幅低於通脹，市民才「相對收貨」。（資料圖片／廖雁雄攝）

楊永杰認為若九巴最終獲批加幅低於通脹，市民才「相對收貨」，否則申請加價6.5%只會令市民失望。他建議擴大分段收費安排，「例如上車拍卡行三個站收兩蚊，四個站收五蚊…」，改革票價機制才能與港鐵競爭。

林素蔚認為要避免殘疾人士院舍發生不幸事件，裝設閉路電視仍不足夠，應該根本上完善殘院監察制度。（資料圖片）

林素蔚：加價1％小市民都好難接受 倡擴大轉乘優惠

A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚接受《香港01》訪問時表示，不少企業在現時經濟狀況下經營很困難，「對於小市民而言加一蚊，加1％都好難接受嘅」，坦言作為直選議員不希望九巴加價，但明白九巴面對油價、員工開支等營運狀況不理想，才申請加價，「但理解唔代表認同，你年年加價根本解決唔到問題」，倡九巴改革經營模式，如參與研發新能源巴士，或者交通產業上有不同發展，令大眾對九巴有另一番觀感。

林素蔚說，所屬選區西貢、將軍澳的居民一直要求增設直達深圳灣口岸、蓮塘口岸的巴士，希望九巴向運輸署積極爭取開線。（資料圖片／文睿攝）

林素蔚又說，所屬選區西貢、將軍澳的居民一直要求增設直達深圳灣口岸、蓮塘口岸的巴士，希望九巴向運輸署積極爭取開線。

此外，她認為加價的同時都應該提供更多轉乘優惠，「296C喺將軍澳尚德邨去到長沙灣嗰面，南昌一帶，去程兩程轉乘優惠，返嚟就有三程轉乘優惠」，希望檢討轉乘安排才能令更多市民乘搭，包括跨巴士與城巴合作提供優惠，「例如搭城巴去某啲地方轉機場巴士等等，我覺得係需要有多啲優惠畀市民選擇，平得一蚊得一蚊，市民觀感好啲囉」，或擴大與港鐵、小巴的轉乘優惠。另外，若獲批加價，希望九巴改善員工權益。

林素蔚希望檢討巴士轉乘安排才能令更多市民乘搭，包括跨巴士合作提供優惠。（資料圖片／林振東攝）

田北辰倡訂立機制巴士每年跟通脹加價

新界西北實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時說，去年與今年通脹累計大約3.4%，故只願意支持九巴加價3.4%，「6.5％都唔洗諗啦，至少3.4%」。他建議訂立機制每年跟通脹加價，今次申請加價如果獲批，可能最快2025年才生效，「如果跟通脹今年1.1%，如果一下子加3.4%，好多人人工都無加咁多啦。」