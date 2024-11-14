中大畢業禮取消　百萬大道雨下人不減　畢業生舉牌籲響聯署促補辦

桃芝逼港，原定今日（14日）上午在中大百萬大道舉行的中大畢業禮取消，料有5000學生受影響。下午，有不少畢業生及家長仍到現場，在雨中拍照紀念。有畢業生稱感失望，另有學生在百萬大道附近舉牌，要求校方擇日補辦畢業禮。



位於中大校園的百萬大道搭起了大帳篷，原本是作為畢業典禮舉行地點。一排排的座椅整齊排列，卻空無學生影蹤。下午約三時，天色灰濛，驟雨頻頻，不少畢業生與親友在大帳篷以外，大學圖書館對出空地，撐起雨傘，拍照紀念。

就中大取消畢業禮一事，有畢業生發起聯署，要求校方擇期補辦大會畢業禮，以及各書院協調補辦書院畢業禮。有舉牌呼籲聯署的學生表示，已有逾千人參與聯署。

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新亞書院、就讀日本研究學系的畢業生宋同學亦對畢業禮取消感失望。他稱，畢業禮屬重要儀式，想與同學們留下回憶，故參與聯署，希望大學積極考慮補辦畢業禮。由於新亞書院畢業禮亦取消，他直言「好大打擊」，本以為上午取消八號風球，下午或有機會舉行，豈料書院亦「一刀切」取消。

和聲書院、就讀工程學系的伍同學表示，書院畢業禮雖然如常舉行，但轉移室內，令父母無法同場觀禮，改為觀看直播。他表示：「有啲空虛囉，晏晝返黎見到嗰場係吉嘅，覺得唔應該係畢業禮應該有嘅氣氛。」故希望校方能補辦畢業禮。

逸夫書院，修讀化學的李同學表示，本在典禮前準備周全，包括向公司申假，唯獨沒有畢業禮。她續指，有參加學生在社交平台Instagram發起要求校方補辦畢業禮的聯署，但翌日發現校方開始刪除留言，或因有太多人留言導致平台漏洞，而感到有些憤怒，「身為間大學，應該公開畀大家發表意見，但係你好似唔畀大家發聲，跟著block（堵住）哂所有渠道，有啲嬲。」

位於中大校園的百萬大道搭起了大帳篷，原本是作為畢業典禮舉行地點。（洪芷菁攝）

新亞書院、就讀新聞及傳播學系的畢業生黃同學稱，對於難得四年一次畢業禮遭取消感失望可惜。她強調，校方學校未有就取消給予合理清楚的解釋，例如人手或原本的應變計劃。她表示，希望校方補辦，但質疑多數學生已投身工作，未必能再次取得假期出席。

新亞書院畢業禮亦同時取消，不過對於黃同學而言，畢業禮的重點並非儀式本身，她更重視人與人之間的聯繫，已與親友相約下周六回校拍照紀念畢業。她又指，畢業禮取消是對大學生的一種挑戰，值得反思：「我哋究竟夠吾夠破格，去肯定究竟乜嘢係重要，究竟我哋喺度畢業，重要係攞嗰張紙嘅儀式？……我哋想紀錄返嗰啲地方，究竟係咪需要依賴一個儀式？」