中大畢業禮因桃芝「逃之夭夭」　同學嬲爆　校董兼校友促必須補辦

桃芝遠離，但原定今日（14日）上午在中大百萬大道舉行的中大畢業禮已取消，料有5000學生受影響。人生最重要日子之一的畢業禮「逃之夭夭」，中大最初公布稱對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消感到惋惜，卻無後備及六補辦方案，令一班畢業生失望之中更加是憤怒。

中大最新指將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。本身是中大校友及中大校董的立法會議員鄧家彪形容對校方首個公布竟無後備方案感出乎意料，他促請校方必須及盡快公布補辦畢業禮的安排，日子也須深思熟慮：「個個都學歷高、能力強，一定諗到方法補辦，但個日子唔係話聽日即補辦，好多畢業生已投入社會，要請假去畢業禮架。」



桃芝遠離，但原定今日（14日）上午在百萬大道舉行的中大畢業禮已取消，料有5000學生受影響；圖為2023年中大畢業禮。（資料圖片）

中大今（13日）舉行榮譽博士頒授典禮，明年1月將卸任的校長段崇智出席儀式。（夏家朗攝）

中大周三（13日）已宣布百萬大道舉行的畢業禮將取消。不少中大同學仔聞消息後都大叫失望，有人就在社交平台列出3點力證19/20年入學的大學生「命苦」，並說： 我們犯了什麼罪？

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該名來自東北的港漂女生在小紅書表示失望，「八號風球把一生一次的畢業典禮吹没啦」，她指19/20年入學的同學仔不知「是犯了甚麼罪」，指他們在香港最動蕩的時期入學，入學後又遇上疫情「趕上三年網課」，好不容易恢復正常畢業典禮又被颱風「吹沒」了。她苦呻以往幾年學校的畢業禮都陰天下雨，沒想到今年直接因颱風取消，嘆「遺憾是人生常態」。

中大網頁圖片

不少中大同學仔甚至家長對畢業禮要取消大感失望，有網民在小紅書表示特意從澳洲飛回國，跟爸媽一起來香港，「我今天（13日）下午五點落地的，我已經崩潰了」，也有不少網民湧入中大的IG POST留言，「有冇諗過好多家長挨咗成世等嘅就係聽日」、「「交咗四年學費就係用一句感到惋惜cancel我個畢業禮」、「中文大學我有多愛你你知道嗎」，當中有不少留言也希望學校能再次安排畢業禮，咁大嘅event要reschedule係困難嘅，但件事對畢業生嚟講一世人一次，校方應該認真考慮下」。

小紅書截圖

中大最新：今日黃昏公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排

大學畢業禮是人生大事，一生人沒多少次，受到桃芝來襲影響，中大昨日宣布原本今早在百萬大道舉行的畢業禮將取消，「我們對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」。中大表示，大學將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。

鄧家彪對校方竟無後備方案感出乎意料

本身是中大校友及中大校董的立法會議員鄧家彪稱，理解11月掛8號風球罕見，相信校方決定取消畢業禮是經商討及有理由，但他對校方首次公布竟無後備方案感出乎意料，他非常期待校方盡快另擇合適日子補辦畢業禮：「個個都學歷高、能力強，一定諗到方法補辦，但個日子唔係話聽日即補辦，好多畢業生已投入社會，要請假去畢業禮架。」