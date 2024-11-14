麻疹｜22歲城大女學生染麻疹　非本地出生　傳染期居馬鞍山宿舍

城市大學一名22歲女學生因發燒、流鼻水和結膜炎，及後出疹而向城大診所求醫，轉介至明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。



衞生防護中心正調查個案，指病人因非本港出生或可能未曾在童年接種麻疹疫苗，病人潛伏期大部分時間在港，傳染期內居於城大馬鞍山的宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。中心已與該大學、有關學生宿舍和醫療機構保持緊密聯繫，其接觸者至今無出現病徵，以進行流行病學調查。



22歲城市大學女學生感染麻疹。（資料圖片）

衞生防護中心稱，個案涉及一名過往健康良好的22歲女子。她11月8日起出現發燒、流鼻水和結膜炎，並於11月10日出疹。她於11月12日向其就讀的城大診所求醫，並獲轉介到明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性反應。病人經診治後情況穩定，目前仍然留院。

防護中心接獲通報後，隨即展開調查。根據病人提供的資料，她為城大學生，於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗。她於潛伏期大部分時間都在本港，傳染期內居於城大馬鞍山宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。

中心已與該大學、有關學生宿舍和醫療機構保持緊密聯繫，以進行流行病學調查。中心正就個案在傳染期內曾到訪的地點和接觸人士進行追蹤，所有接觸者至今均沒有出現病徵。中心亦已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，並會為對麻疹未有免疫力的接觸者提供暴露後預防性疫苗接種。

中心亦已於今日（14日）晚上為該大學及宿舍的相關師生舉辦線上健康講座，提醒有關麻疹的注意事項及須採取的預防措施。同時，衞生防護中心會設立熱線（2125 2670）供相關師生查詢，熱線由明日（15日）至11月22日運作（逢星期一至五上午9時至下午5時及星期六日上午9時至下午1時）。

衞生署發言人說，新冠疫情流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降，世衞數據顯示，全球的麻疹個案在2023年有所上升，共呈報超過30萬宗個案，較2022年增加約8成；西太平洋區在去年則錄得約5,000宗個案，按年增加超過2.5倍，當中菲律賓及馬來西亞出現持續傳播。

中心重申接種麻疹疫苗為預防麻疹的最有效方法，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直達到95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。中心稱整體而言，目前資料顯示本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，但少數未完成接種麻疹疫苗的人士仍有機會受到感染並把麻疹傳播給其他易受感染人士，包括一歲以下尚未接種第一劑麻疹疫苗的幼兒。

衞生防護中心。（資料圖片）

發言人提醒市民，兒童延遲接種疫苗會減低預防麻疹的保護力，家長應按時為子女安排免疫接種，以得到全面和適時的保護。所有對麻疹未具備免疫力的人士，尤其是可能有較高機會接觸輸入個案的外傭、於大專院校工作或就讀的人士、以及海陸空口岸的工作人員，應接種兩劑含麻疹疫苗。

一般而言，以下人士可視為對麻疹未具備免疫力：

（一）過往未曾經化驗確診感染麻疹；

（二）未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、或接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士。



另一方面，在1967年前出生的市民，由於當時麻疹在全球多個地方及香港仍屬風土病，故可視為透過自然感染而對麻疹具備免疫力。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務）

發言人提醒市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄；非本港出生的市民應特別留意。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。