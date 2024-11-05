上海進博會｜旅發局連續七屆參展　巨型LED穹幕宣傳一程多站旅遊

國家級年度貿易展會——第七屆中國國際進口博覽會由今日起（5日），一連六日在上海舉行。旅發局已連續七屆參展，特首李家超、中聯辦副主任尹宗華、財政司司長陳茂波、商經局局長丘應樺等官員，今日亦到旅發局的展區參觀。

旅發局表示，今年展區主題為「下一站，香港」，運用巨型LED穹幕和3D投影裝置，讓觀眾沉浸於香港的多元盛事活動，並特意加入大熊貓元素，期望透過精心設計的展區，吸引旅客來港並開展「一程多站」旅遊，以宣傳香港成為大灣區旅遊樞紐的角色。



旅發局總幹事程鼎一︰參與進博會吸引更多旅客來港「一程多站」

旅發局表示，由第一屆進博會起，每屆都積極參展，今年連續第七年亮相，透過悉心佈置的展區，向內地及全球各地的與會者，展現香港作為國際大都會的多元旅遊特色，包括深度旅遊、盛事之都的魅力，並介紹香港如何牽頭其他區內城市，推廣大灣區旅遊品牌。

旅發局總幹事程鼎一指，進博會是香港展示獨特城市形象與旅遊魅力的重要舞台。旅發局把握參與進博會的機會，接觸各地與會人士，透過精心設計的展區，宣傳推廣香港最新的旅遊體驗，持續鞏固香港作為世界級首選旅遊目的地、大灣區旅遊樞紐的角色，發揮香港聯通國際的優勢，吸引更多旅客來港並展開大灣區「一程多站」旅遊。

展區大玩巨型LED穹幕和3D投影裝置 加入大熊貓元素

今年旅發局展區主題為「下一站，香港」，運用巨型LED穹幕和3D投影裝置，讓觀眾猶如身臨其境，沉浸於香港的多元盛事活動，包括各種文化、體育及旅遊元素。旅發局亦特意在展區加入大熊貓元素。

此外，觀眾更可參與現場的互動體驗，接受MBTI性格測試，獲取個人化的香港城市漫遊體驗路線和景點推薦。旅發局並佈置「粵港澳大灣區展示專區」，講解香港如何發揮大灣區旅遊樞紐的角色，聯同「9+2」城市攜手合作，對外宣傳大灣區旅遊品牌。