三跑｜林世雄：料明年機場客量重返疫情前　現時航點較高峰少20個

香港國際機場三跑系統11月28日啟用，惟目前客運量未如之前預期，於今年底前回復到疫情前水平，機管局預料延至明年。運輸及物流局局長林世雄指，現時客量為疫情前八九成，料下月聖誕高峰單日可恢復至疫情水平，雖然今年客量未必能達到之前7,000多萬人次水平，但期望明年可重返該數字。他也提到現時本港機場有130間航空公司共提供200個航點，較高峰時少20個，局方會研究在航空協定方面「拆牆鬆綁」，同時與一帶一路國家主動商談。



香港國際機場三跑系統於11月28日啟用。（資料圖片／梁鵬威攝）

新編配的中跑道本月底投入服務後，屆時三條跑道可同時運作，大大增加運力，料長遠能達到1.2億客運人次水平。機管局早前預計今年底回復疫情前客量水平，但至今年11月只恢復到八成左右。

林世雄今日（16日）接受電台訪問指，至今旅客量已回復至疫前的八九成，估計下月聖誕高峰期，單日有機會返回疫前水平。他說雖然今年客運量未必能夠達到7,000多萬人次，但期望明年可以重返差不多的水平。

運輸及物流局局長林世雄指，現時客量為疫情前八九成，料下月聖誕高峰單有可恢復至疫情水平。（資料圖片/廖雁雄攝）

林又指，機場現時有130間航空公司、共提供200個航點，較高峰時的220個為少，形容相差不是太遠。他指局方會研究在航空協定方面「拆牆鬆綁」，並與一帶一路國家主動商談，吸引其來港。

至於人手方面，林世雄稱去年起開始輸入航空外勞紓緩前線壓力，局方一直留意輸入航空業勞工情況，在三跑系統運作後，會根據相關數據，檢視人手規劃。