三跑系統｜啟用在即林世雄登新指揮塔　中跑道新標誌的C字有意思

香港國際機場中跑道即將完成編配，三跑道系統將11月28日啟用，屆時三條跑道可同時使用。運輸及物流局在社交平台發布影片，局長林世雄日前到機場作最後視察，並登上新航空交通管制指揮塔。重新編配的中跑道會標誌為07C/25C，其中C字就是代表中跑道Centre Runway。



運輸及物流局局長林世雄日前到機場作最後視察，並登上新航空交通管制指揮塔。（運輸及物流局FB）

重新編配的中跑道會標誌為07C/25C，其中C字就是代表中跑道Centre Runway。（運輸及物流局FB）

運輸及物流局在Facebook發布影片，稱局長林世雄聯同常秘陳美寶日前到機場做最後視察，並登上全新興建、視野全無遮、用以監察新北跑道及中跑道的航空交通管制指揮塔。

中跑道會被標誌改為07C/25C C就是代表Centre Runway

該局稱，第三條跑道落成後，已於2022年11月啟用，成為新北跑道；原北跑道則於新北跑道啟用當日關閉，重新配置為中跑道。整個三跑道系統會於11月28日啟用，屆時中跑道會被標誌改為07C/25C。當中的C字就是代表中跑道Centre Runway。

該局續稱，3條跑道將全數投入服務，讓機場客貨運處理能力，在2035年起將能夠每年應付1.2億人次旅客及處理1,000萬公噸貨物，創造更多就業職位，為香港注入多元商機和帶來龐大的長遠經濟效益。