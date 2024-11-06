三跑月底啟用　機管局稱人手可應付但非充裕　中跑起飛北跑降落

香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用，屆時連同現時正運作的南北跑道，及完成編配工作的中跑道，將有三條跑道同時運作，至於擴建後的T2客運大樓則會於2025年底分階段啟用。



多一條跑道要兼顧，機管局機場運行執行總監姚兆聰形容現時人手「可以」，但絕不會用「充裕」形容，認為輸入勞工計劃已可幫助航空業補充較基層員工，機管局會視乎未來約半年市場、航空公司及旅客需要，有序釋放三跑容量。



機場目前一般利用新建的北跑道做降落，舊有的南跑道作起飛，啟用後的中跑道有何功能？姚兆聰表示，北跑道會續沿用作降落，中跑道則代替南跑道用作起飛，至於南跑道則會採用混合模式，因大部份貨運停機坪位於南邊。



三跑系統將於11月28日啟用，屆時連同現時正運作的南北跑道，及完成編配工作的中跑道，將有三條跑道同時運作。（資料圖片/林靄怡攝）

財政司副司長黃偉綸昨日在「超級樞紐博覽會」開幕禮中，披露三跑系統將於11月28日啟用，機管局隨後補充，擴建後的T2客運大樓則會於2025年底分階段啟用。

機場目前以雙軌道形式營運，現時的北跑道正是填海新建的「第三跑道」，並於2022年11月投入服務，原來的北跑道隨即關閉進行編配工作，成為中跑道。11月28日後，機場將正式可以用三條跑道模式營運。

不過，三跑系統涉及大量其他工程，包括T2客運大樓擴建等，機管局機場運行執行總監姚兆聰今（6日）表示，整套系統將分階段運作，機管局會審視未來約半年市場、航空公司及旅客需要，有序釋放三跑容量，相信足夠應付至2035年需求。

機管局機場運行執行總監姚兆聰形容現時人手「可以」，但絕不會用「充裕」形容。（梁鵬威攝）

南跑道採用混合模式

現時北跑道一般於降落，南跑道就用作升降，中跑道落成後會有何功能？姚兆聰稱北跑道用繼續作降落之用，經編配後的中跑道則會取代南跑道工作，作起飛之用；至於南跑道，則會採用混合模式，因為大部份貨運停機坪位於南邊。

機管局最新預計全年總客量只有6,000萬人次，距離T1客運大樓可處理的8,000萬人流仍有距離。姚稱對機場服務有信心，預計三跑每年可處理1.2億名旅客及1000萬頓貨物，又預計明年底旅客量會接近7,000萬。

赤鱲角香港國際機場的三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

T2客運大樓明年底分階段啟用 稱需時一年通知航空公司

他說，決定明年底分階段開T2客運大樓，主要考慮到需要一年時間通知各航空公司，至於人手方面，他形容現時人手「可以」，但不會以「充裕」形容，稱輸入勞工計劃已可幫助航空業補充較基層員工。

他補充，機管局自今年6月開始推出增加航點計劃，截至今年9月，已增加8間航空公司及11條航線。