中大醫院2 宗錯誤處方藥物事故　3日大嬰兒被輸注過多劑量電解質

衞生署公布今年第三季私家醫院呈報醫療風險警示事件，中大醫院發生兩宗涉及錯誤處方藥物事件，包括一名61歲末期癌症病人藥物輸注速度較預期快，但強調注射劑量處於合理治療範圍內，病人最終5日後離世；另一宗為出生3天的嬰兒，處方靜脈輸液補充電解質劑量較預期高，嬰兒其後情況穩定並已出院。



另外，衞生署季內接獲一宗術後在病人體內遺留工具或其他物料事故，涉及山頂明德國際醫院一名32歲女病人於接受左膝手術後，有一塊紗布被遺留在左膝內。



中大醫院今年第三季發生兩宗涉及錯誤處方藥物事件。(資料圖片)

衞生署私營醫療機構規管辦公室公布第三季私家醫院醫療風險警示事件及重要風險事件統計數字，指季內共接獲兩宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，第一宗事件涉及向一名病人注射鴉片類止痛藥物時輸液速度出錯；第二宗事件涉及一名病人接受錯誤劑量的濃縮電解輸液，均涉及中大醫院。

中大醫院回覆指，第一宗事故涉及一名61歲末期癌症病人，7月初入院接受紓緩治療，病人於入院後兩日的早上開始接受藥物輸注，當值護士同日下午發現藥物輸注速度較預期快，醫生得悉事件後為病人檢查，確定病人情況穩定。

院方稱，雖然輸注速度較預期快，但相關藥物的注射劑量處於合理治療範圍內，病人之後情況一直保持平穩。院方在事件發生後已按機制主動於24小時內呈報衞生署，並同時向病人及其家屬解釋事件，病人患末期癌症的病情嚴重，最終在入院7日、即輸注事件5日後離世，院方稱感到難過，對病人家屬致以深切慰問。

中大醫院今年第三季發生兩宗涉及錯誤處方藥物事件。(資料圖片)

至於第二宗事故發生於8月中，一名於中大醫院出生3天的嬰兒因健康問題，需要處方靜脈輸液補充電解質，其後病房醫生發現輸入的劑量較原本所需為高，故即時停止靜脈輸液。醫護人員為嬰兒抽血檢查，嬰兒情況穩定，其後已出院。

中大醫院稱已按機制主動於24小時內呈報衞生署，院方十分關注是次事故，並已向病人父母解釋事件。

另外，今年9月衞生署接獲一宗術後在病人體內遺留工具或其他物料事故，涉及山頂明德國際醫院一名32歲女病人接受左膝手術後，有一塊紗布被遺留在左膝內。

山頂明德國際醫院一名32歲女病人接受左膝手術後，有一塊紗布被遺留在左膝內。(資料圖片)

明德國際醫院回覆指，9月2日為該名病人進行前十字韌帶重建手術時，意外地在其左膝位置遺留了一塊手術用紗布，手術完成後紗布被懷疑留在病人體內，院方立即同日安排X光檢查。

該院稱發現此情況後，隨即通知了病人及其家屬，並迅速安排手術安全取出紗布，而病人於原定計劃翌日出院。醫院已通報衛生署，並跟進病人情況，得知病人身體健康狀況保持良好。

明德表示，對今次遺漏對病人及其家屬引起的不便深表歉意，強調純屬個別事件，事件發生後，已對整個手術流程進行了全面檢討，並改善相關規定，以防止類似事件再次發生。