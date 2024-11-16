全運會｜楊德強稱增消費活動吸客　明年首季深圳馬拉松研跑到香港

全國運動會（全運會）明年11月將於粵港澳三地舉行，全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強今日（16日）稱，當局正考慮增設消費活動，以豐富全運會在香港內容，吸引內地和海外旅客前來觀賽。至於明年初的深圳馬拉松，楊德強透露將跨境跑到香港，而他與深圳方面已就不同路線進行商討，如落馬洲或深西通道等，但目前尚未確定最終路線。



全運會首次由粵港澳三地承辦，香港將主辦高爾夫球、七欖、劍擊、三鐵等8個項目，楊德強在有線新聞節目《有理有得傾》稱，會善用啟德體育園、維園和中環海濱等比賽場地，令賽事更具觀賞性，亦希望有豐富節目與眾同樂。被問到會否提供一些消費活動，如在維園設攤等檔，楊德強稱當局也正在考慮，並打算令整個全運會項目在香港部份更加豐富和熱鬧，除了本地市民外，亦希望吸引內地和海外旅客，來港觀賞全運會。

另外，由珠海主辦的單車公路賽本月24日將在港珠澳大橋辦測試賽，楊德強指出賽會以全程閉環式管理，運動員要先交證件檢查，留在指定區域直至出發，亦會用科技監察定位。

至於深圳主辦的馬拉松會跨境跑到香港，楊德強稱他與深圳商討時，都有考慮不同的路線，譬如落馬洲或深西通道等，但仍未有定案。