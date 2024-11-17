機場三跑馬拉松｜逾80政商名人參與　黃偉綸：冀市民支持機場發展

「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場中跑道舉辦，賽事包括跑兩公里的「領袖盃」，有80多位政商界高層參與，包括署理財政司司長黃偉綸、多名立法會議員。

黃偉綸賽後表示，十分高興見到不同市民、跑手參與，又指期望市民繼續支持機場發展。



跑兩公里的「領袖盃」，有80多位政商界高層參與，包括署理財政司司長黃偉綸（中）、多名立法會議員。（梁鵬威攝）

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「領袖盃」賽事於早上10時起步，有80多位政商界高層參與，包括署理財政司司長黃偉綸、海關關長何珮珊、立法會議員邱達根、姚柏良、鄭泳舜、陸瀚民、行政會議前召集人陳智思。立法會議員霍啟剛則與妻子、前國家隊跳水運動員郭晶晶一同現身賽場。

最終中國香港田徑總會副行政總裁呂錦豪首先衝線，而陸瀚民緊隨其後居次位。

黃偉綸（左）參加領袖盃賽事後表示，希望市民繼續支持機場發展。（林遠航攝）

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黃偉綸賽後表示，很高興可以支持三跑系統啟用及見到不少市民參與，又指「少少落雨唔會影響我哋嘅熱情」，希望市民繼續支持機場發展。

立法會議員鄭泳舜則表示，賽事期間一直跑第四，嘗試力追前三位，故未有留意作賽時身旁有沒有飛機飛過，最終雖未能追上，但仍感到十分開心。他又表示，今次賽事是一個很好的嘗試，期望本地各體育總會未來可以在本港不同古蹟、大球場、啟德等，舉辦更多類似比賽。

九龍西立法會議員鄭泳舜表示，期望各體育總會可在古蹟、啟德等，多辦類似活動。（林遠航攝）

另外，機管局主席林天福表示，三跑系統全面啟用後，機場運力可望在聖誕節重回疫情前水平，機管局未來會更加主動吸引航空公司、貨運公司等。

賽事進行期間有雨，但似乎並不影響參加者心情。（梁鵬威攝）

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「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」今日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。（梁鵬威攝）