2028年港人力缺18萬　孫玉菡指推算似星圖睇方向　提四招補充人力

政府早前公布2023年人力推算報告，推算至2028年，香港人力短缺達18萬人，當中熟練技術人員短缺達6萬至6.5萬人。勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電視節目解釋，主要挑戰在於香港人口高齡化、加上年輕人不夠多，即使有外來人口補充仍然未足夠。



他形容推算似觀星的「星圖」，看到未來5年約莫的變化，但難訂立目標以降低人力短缺水平，惟應對不足時，主要仍是靠本地人補充，可用手段包括鼓勵有能力投入勞動市場的人加入、現時工人選擇延遲退休，其次也要發展自動化，第四個方法則要考慮輸入人才及勞工，「其實來來去去全世界都係呢四招。」



政府早前公布2023年人力2023年人力推算報告，推算至2028年，香港人力短缺達18萬人，當中熟練技術人員短缺達6萬至6.5萬人。（資料圖片）

據政府公布的2023年人力推算報告，推算至2028年，香港人力短缺達18萬人，當中熟練技術人員短缺達6萬至6.5萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電視節目解釋，香港人口高齡化、年輕人不夠多，至2028年的人口，屆時多64萬人成為65歲以上長者，但只有31萬人成為青壯人口，「一來一回唔見30幾萬人，簡單講，兩個變老，只有一個變後生」，即使有外來人口補充仍然未足夠。

他又指，推算似觀星的「星圖」，看到未來五年約莫的變化，雖不能說百分百準確，但「肯定講得幾準就係個方向」，當局在2025年底也會再作調整。

政府早前公布2023年人力2023年人力推算報告，推算至2028年，香港人力短缺達18萬人，當中熟練技術人員短缺達6萬至6.5萬人。(歐嘉樂攝)

在基準情景下，2028年香港人力短缺達18萬人。（2023年人力推算報告）

被問到當局有否訂立目標，要將短缺降至甚麼水平，孫玉菡稱，難就此訂立目標，但進行人力推算可看到未來的遠景，目前已見到人力供應不足。至於應對人力不足方面，他則表示主要仍要靠本地人去補充，可用手段包括鼓勵有能力投入勞動市場的人加入、現時工人選擇延遲退休，其次也要發展自動化，還有考慮輸入人才及勞工，「其實來來去去全世界都係呢四招。」

孫玉菡提到，香港的勞動參與率，較鄰近地區低，他形容是港府一直「出力」，鼓勵更多人參與勞動，這件事並不容易，惟當局會努力，例如早前已推出的再就業津貼，他認為是有效、且可繼續做的措施，「可以鼓勵到心大心細嘅人試。」

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針對18萬的人力短缺，他也重申，四類職業組別均有短缺，當中熟練技術工人的短缺「嚴峻」，至2028年短缺比率達13至14%，施政報告也就此提出措施，當局會「穩中求進」訂立新渠道，在未來3年引入10,000位較年輕的技工專才。

至於會輸入哪類工種的熟練技術工人，他說要「傾得好細，逐個工種去傾」，且首要是保障本地工人，要與不同行業、勞工界去商討，料明年年中會有相關細節。但他說，當局會有措施確保相關專才來港後，在獲居港權前一直從事相關工種，到他們獲得居港權，相信他們大多會留在行內發展。

據目前推算，至2028年，熟練技術人員短缺涉及多個產業。（勞福局簡報）