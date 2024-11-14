人力推算｜勞福局公布2028年港人力欠18萬 逾6萬屬熟練技術工人
撰文：江麗盈
出版：更新：
勞工及福利局今日（14日）公布2023年人力推算報告，指2023年本港人力供應為350萬人，人力需求則為355萬人，整體人力供求欠5萬人；預期至2028年人力情況，按當局推算，人力供應為356萬人，人力需求則為375萬人，整體欠18萬人。
勞福局局長孫玉菡公布2023年人力推算報告，本港人力供應為350萬人，人力需求則為355萬人，整體人力供求欠5萬人。至2028年人力情況，按當局推算，人力供應為356萬人，人力需求則為375萬人，整體欠18萬人。按職業組別劃分，熟練技術人員佔最多，達6萬至6.5萬人。
就業調查｜44%受訪僱主下季擬增人手 人力資源公司：人才仍短缺施政報告｜人力顧問稱越南多IT專才 老撾人受訓後可成香港新動力人才清單加視光師 盧寵茂稱有助吸人才 新人力推算料年底前完成活力午餐突決定不與個別中學續約：考慮復課後人力產能負荷經濟復蘇遇上移民潮 人力顧問調查︰55%僱主料來季須增聘人手新加坡准月薪16.9萬港元申5年簽證 人力顧問：或搶港人才孫玉菡訪問｜最低工資改一年一檢有得傾 預告有搶人才方案增人力移民｜調查：培訓開支佔薪酬比例增 人力資源學會料為應對辭職潮