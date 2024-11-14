人力推算｜勞福局公布2028年港人力欠18萬　逾6萬屬熟練技術工人

勞工及福利局今日（14日）公布2023年人力推算報告，指2023年本港人力供應為350萬人，人力需求則為355萬人，整體人力供求欠5萬人；預期至2028年人力情況，按當局推算，人力供應為356萬人，人力需求則為375萬人，整體欠18萬人。



勞福局局長孫玉菡公布2023年人力推算報告，本港人力供應為350萬人，人力需求則為355萬人，整體人力供求欠5萬人。至2028年人力情況，按當局推算，人力供應為356萬人，人力需求則為375萬人，整體欠18萬人。按職業組別劃分，熟練技術人員佔最多，達6萬至6.5萬人。