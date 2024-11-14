人力推算｜勞動人口估算升實際跌　孫玉菡：無話一定準、重在趨勢

勞福局今日（14日）公布2023年人力推算報告，記者會上被問到上一份人力推算報告就勞動人口作出的推算，與實際有落差，當局如何確保今次推算準確。



勞福局局長孫玉菡解釋，上次推算最「估唔到」有新冠疫情，疫情期間勞動力人口持續下跌，至復常略為回升。被問到移民潮對香港人力情況的影響，他表示難將簡單形容跟移民有關，但當局透過大數據及統計，見到目前勞動人口有淨增加，也側面反映各輸入人才計劃能助本港勞動人口增長。



針對最新推算會否準確，他表明說：「無人講一定準，但係個方向，都係咁上下方向。」他表示，當局明年會再做中期調整，到2026年會再發布，希望藉以盡量貼近新的變化。



勞福局今日（14日）公布2023年人力推算報告。（歐嘉樂攝）

回顧政府於2019年公布的2027年人力資源推算報告，當時報告指出，香港人力供應按推算由2017年的364萬人，上升至2019年至2022年間約367萬至368萬人的高水平，然後下降至2027年的357萬人。

然而，2019至2022年的實際的勞動人口並未如此前推算，反而由2018年的368萬人，持續下跌至2022年的346萬人。

被問到推算與實際有落差，如何確保最近一份人力推算的真確性，勞福局局長孫玉菡回應指，上一份報告最「估唔到」的地方是新冠疫情，「我相信全世界都估唔到。疫情係大大影響咗所有嘅評估。」

勞福局局長孫玉菡今日（14日）公布2023年人力推算報告。（歐嘉樂攝）

他續指，疫情期間，勞動人口出現下降趨勢，隨著復常，雖未回復至2018年的高峰，亦已略有回升。

就最新推算是否準確，他表示：「無人講一定準，但係個方向，都係咁上下方向。」他也指，每個推算有很多變數，而現時推算已由10年縮至年，「已經準咗好多。」當局亦非一成不變，就目前推算，2025年會再做中期調整，到2026年會再發布，希望藉以盡量貼近新的變化。

他又說：「最緊要大家記得成個人力推算，唔係個數據最後幾多萬、準唔準嘅問題，而係個方向，到底嚟緊個趨勢係點，呢個好重要。」

勞福局今日（14日）公布2023年人力推算報告。（歐嘉樂攝）

在記者會上，孫玉菡也被問到有否透過今次推算，了解到近年港人移民造成哪些人力短缺、要靠各類人才計劃填補，他回應時形容此為「出同入嘅分別。」

他續指難以簡單將之形容為移民，「因為香港係一個好自由嘅城市，大家可以出入都好自由，佢離開香港有種種原因，佢可能短期離開香港、或者一段時間離開，佢又設設嚟，你好難歸類佢係邊一類型，即係佢哋離開香港，的哋唔會問佢你點解走。」

他指，當局可以知的是透過大數據及統計，知道變化，「即係有出有入，有係淨增加。」他續指，目前勞動人口有淨增加，也是側面反映有較全面的輸入人才計劃能助本港勞動人口增長，尤其是較年輕的人口。