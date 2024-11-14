人力推算｜勞工界反駁勞福局推算欠18萬勞動力：只有高估無低估

勞工及福利局公布最新人力推算報告，料2027年需375萬人力，但料屆時整體仍欠缺18萬勞動力，指未來仍須續引入人才及勞工。勞福局指經訪問近千名持份者後，認為人工智能的應用有助減低人力需求10%至20%。



勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮認為，相關數字未有計科技對舒緩勞動力短缺的幫助，認為只有高估無低估，擔憂會持該數字盲目輸入外勞，壓縮本地勞工向上流動空間。她認為政府輸入外勞前無實質做出保障本地勞工措施，要求政府協助培訓更多一專多能勞工，並謹慎輸入外勞，事前應諮詢業界各持分者掌握真正需求。



勞福局今日（14日）公布2023年人力推算報告。（歐嘉樂攝）

勞聯副主席：內地不少工序能以電子化代替

勞福局指，在計及輸入人才及勞工下，推算2023年整體人力供求差額仍缺少5萬人；推算2028年65歲以上人口會較去年增加38萬人，整體欠18萬勞動力，料仍須繼續引入人才及輸入外勞等。

勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮認為，相關人力推算「只有高估冇低估」，認為局方應推算科技用對舒緩勞動力短缺的幫助，例如在內地或其他地方，現時餐廳已可做到「無人化」，不少工序也能以電子化代替。

她認為輸入外勞必須謹慎，指歡迎輸入一些能帶入新技術的人才，但技術工人則要多考慮本地勞工情況，例如現時約8萬人持電工A牌，該牌照須有累積一定經驗，對本地工友而言也不算容易取得，若輸入該類勞工，年輕人或只能做平台工，只會向下流動，故須小心處理。

勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮認為，相關人力推算「只有高估冇低估」。（資料圖片/盧翊銘攝）

譚金蓮又說，政府過去輸入外勞前經常說先要保障本地勞工，「但有做過咩嗎？冇做過嘢。」她建議培訓勞工一專多能、通用技能等，先活躍本地勞工市場，並在輸入外勞前，花時間充分諮詢業界，包括投資者、業界工會、學會等溝通，了解行頭狀況，才制訂輸入外勞方案。

勞福局主管（研究組）陳國輝在記者會上提到，為今次報告特別舉辦170場業界諮詢，訪問近千名不同業界的持份者，得悉人工智能的應用有助減低人力需求10至20%。

勞福局局長孫玉菡補充，人工智能未來發展速度難以預計，但留意上述業界提到人工智能和自動化，僱員培訓局也將加強人工智能相關培訓，「唔識就搵唔到好工，識就多好多機會。」