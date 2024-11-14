桃芝風球｜中大畢業禮取消 港漂女嘆2019年入學生超慘:犯甚麼罪

11月各間大學都會舉辦畢業禮，又怎料到11月都會有颱風吹襲呢？14日原本是中文大學的畢業禮，不過由於颱風桃芝吹襲，中大昨日（13日）已宣佈百萬大道舉行的畢業禮將取消。不少中大同學仔都大叫失望，有港漂女就在社交平台列出3點力證19/20年入學的大學生「命苦」： 我們犯了什麼罪？



網上截圖

大學畢業禮可說是人生大事，一生人沒幾多次，不過由於受到颱風吹襲影響，中文大學昨日宣佈，原本在11月14日（星期四）上午在百萬大道舉行的畢業禮將取消，「我們對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」，至於其他書院各自舉行的畢業禮則按各自情況決定如常舉行或取消。

中大網頁圖片

不少中大同學仔甚至家長對畢業禮要取消大感失望，有網民在小紅書表示特意從澳洲飛回國，跟爸媽一起來香港，「我今天（13日）下午五點落地的，我已經崩潰了」，也有不少網民湧入中大的IG POST留言，「有冇諗過好多家長挨咗成世等嘅就係聽日」、「「交咗四年學費就係用一句感到惋惜cancel我個畢業禮」、「中文大學我有多愛你你知道嗎」，當中有不少留言也希望學校能再次安排畢業禮，咁大嘅event要reschedule係困難嘅，但件事對畢業生嚟講一世人一次，校方應該認真考慮下」。

小紅書截圖

有來自東北的港漂女也在小紅書表示失望，「八號風球把一生一次的畢業典禮吹没啦」，她指19/20年入學的同學仔不知「是犯了甚麼罪」，指他們在香港最動蕩的時期入學，入學後又遇上疫情「趕上三年網課」，好不容易恢復正常畢業典禮又被颱風「吹沒」了。她苦呻以往幾年學校的畢業禮都陰天下雨，沒想到今年直接因颱風取消，嘆「遺憾是人生常態」。