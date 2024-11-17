護老者津貼｜團體調查九成受訪照顧者經濟負擔重　促放寬申請門檻

撰文：江麗盈
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以老護老、以殘護老的現象愈來愈普及，在低收入家庭群體更為常見。香港社區組織協會聯同嶺南大學亞太老年學研究中心進行研究，訪問30位低收入年長照顧者，發現九成受訪照顧者月入不足5,000元，並指政府的津貼未能減輕他們的壓力。
研究團隊指出，護老者津貼雖已恆常化，但按現行規定，照顧者如正領取長者生活津貼、傷殘津貼、或綜援，均不符資格申請，建議當局取消上述限制。

香港社區組織協會、聯同嶺南大學亞太老年學研究中心進行研究，訪問30位低收入年長照顧者，發現九成受訪照顧者月入不足5,000元，並指政府的津貼未能減輕他們的壓力。（受訪者提供）

香港社區組織協會、聯同嶺南大學亞太老年學研究中心進行研究，在今年3至6月，訪問30位低收入年長照顧者，他們的年齡中位數為72歲，每周照顧時數中位數為42小時，照顧年期中位數為8.5年。

他們照顧工作包括膳食、陪診、家居清潔、協助如廁、甚至厭惡性護理工作等。該些受訪照顧者，近六成半患有肌肉骨骼疾病，且影響活動能力，但仍需為體弱家人提供全職照顧。

近八成人稱缺乏家人或朋友的支援，亦沒有暫托服務，需獨力承擔責任。逾七成受訪照顧者稱感到身心俱疲，並出現失眠、焦慮及抑鬱等問題。

研究訪問30位低收入年長照顧者，他們的年齡中位數為72歲，每周照顧時數中位數為42小時，照顧年期中位數為8.5年。（資料圖片）

此外，研究發現九成受訪照顧者月入不足5,000元，對他們而言，醫療開支、屋租和交通費用負擔重，政府的津貼未能減輕他們的壓力，其中問題包括現有的「護老者津貼」申請門檻過高。

研究團隊指出，「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」雖已恆常化，但按現行規定，照顧者如正領取長者生活津貼、傷殘津貼、或綜援，均不符資格申請。研究團隊建議，取消上述限制，改用其他評估，取代現有資格審查機制。

研究團隊指出，「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」雖已恆常化，但按現行規定，照顧者如正領取長者生活津貼、傷殘津貼、或綜援，均不符資格申請。（受訪者提供）

研究團隊也建議，針對基層年長照顧者的即時及突發需要，政府宜推行更靈活及彈性的支援服務，例如在照顧者專線以外，加設一支援服務隊，為有緊急需要的照顧者，提供24小時緊急援助；又如訓練一班社區保母，提供到戶暫託服務。

就政府正研究設立照顧者資料庫，研究團隊促當局盡快落實，由社署統籌，透過多個渠道收集資料，包括關愛隊、地區長者中心、社福機構、醫管局等。研究團隊也提醒，政府應建立清晰的資料分享機制和指引，在確保資料有效運用的同時，妥善保障照顧者私隱。

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