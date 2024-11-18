報自資學位課程兩度未過英語試　38歲商人涉5萬元賄賂考官求取錄

一名38歲商人欲報讀理大專業進修學院一自資學士學位課程，兩度未能通過英語面試。他月初向一名考官提供5萬元賄款，要求對方取錄他入讀課程。講師拒絕並向廉署舉報，廉署今（18日）落案起訴這名商人，涉向代理人提供利益罪名，案件今日在西九龍裁判法院審訊，裁判官何慧嫻將案件押後至下月尾答辯，商人獲准保釋。



廉政公署起訴一名38歲商人，涉嫌上月賄賂一名考官，要求取錄他入讀一自資學士學位課程。（蘇煒然攝）

38歲商人康杰打算報讀理大專業進修學院的自資學士學位課程，要求申請人持有相關認可學歷及符合一定英語資格水平，否則要接受英語面試。

被告今年先後兩次參加英語面試，均未能通過。他及後在本月4日，向一名有份主持英語面試的高級講師提供賄款5萬元，要求對方取錄他。該講師即時拒絕，並向廉署舉報。

廉政公署今早落案起訴康杰，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，向代理人提供利益罪名。案件今日在西九龍裁判法院審訊，裁判官何慧嫻將案件押後至12月30日答辯，康杰獲准保釋。

理大紅磡灣校園。（影片截圖）