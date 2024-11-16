假學歷｜澳門科技大學24名非本地生持假DSE成績　將撤銷學籍

大學假學歷風波持續不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現多人造假。

教育局局長蔡若蓮今（16日）確認事件，考評局已向香港警方報案。澳門教育及青年發展局則表示，澳門科技大學向香港當局核查，「主動發現」24名非本地生文憑試成績造假，校方將撤銷他們學籍及追究責任。



澳門科技大學校園。(澳門科技大學網站圖片)

《香港01》早前向澳門教青局查詢，是否有澳門高等院校發現有學生文憑試成績造假，局方當時回覆「無相關資料提供」。經報道及香港教育局局長蔡若蓮公開回應，確認澳門科技大學20多位學生文憑試成績造假後，澳門教青局才發新聞稿交代。

教青局表示，澳門科技大學向香港當局核查非本地學生資料期間，主動發現有24名學生，涉嫌持虛假文憑試成績資料報讀和註冊入學。校方正跟進，會撤銷學生學籍及追究責任，又按機制通報教青局。局方將與澳門警方保持溝通，目前澳門各高校已進一步加強核查學歷，暫時未有其他發現。

澳門教青局早前與高校代表舉行學歷核查交流會。（澳門教青局網站相片）

澳門高校嚴禁透過中介申請報讀

教青局重申，澳門高校會嚴格進行招錄和註冊工作，全面核查學歷及考試成績。任何人士透過不法方式以虛假資料報讀，一經查證將被撤銷錄取資格、學籍或已取得學位，並追究法律責任。此外，澳門高校不允許學生透過任何中介機構或個人代辦報道，學生應直接向高校辦理手續。教青局又說已經與各間院校建立「聯動機制」，加強協作和把關。

教青局今年6月曾發佈加強招生工作指引，協調各院校進一步嚴格核查學生學歷，指引已全面執行。局方又分別透過在7月舉行的高等教育專責小組會議、8月的學歷核查交流會、澳門高等院校領導會議，要求高校做好招錄和註冊工作，全面核查報讀者和學生提交的學歷及公開考試成績。