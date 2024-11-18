假學歷｜鄧飛：不憂假DSE成績成風氣　倡仿效內地設中央認證平台

《香港01》早前獨家報道，澳門有大學發現香港文憑試（HKDSE）假學歷。澳門科技大學近日經考評局核實後，發現有24名非本地生使用虛假香港文憑試成績報名入學，香港考評局報警。教聯會副會長、選委會立法會議員鄧飛認為政府需要嚴打，有助防止假學歷成為風氣。他又建議政府仿效內地，設立類似中國高等教育學生信息網，簡稱學信網的認證平台。



《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校發現文憑試假學歷。圖為以往DSE放榜日，學生向記者展示的真實成績。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

立法會議員鄧飛建議政府仿效內地，設立中央學歷認證平台。（資料圖片）

教聯會副會長、選委會立法會議員鄧飛今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，無論是會考（CE）、高級程度會考（A-Level），抑或是香港文憑試（HKDSE），以往未曾聽過有人假冒。首度發現文憑試假學歷，他認為某程度證明香港教育水平認受性高，但強調並非好事。他認為政府應嚴打有關行為，可以「撳到落去」，又稱不擔心會形成假學歷的風氣。

網上有人聲稱可收費偽造本地大學及DSE假學歷，鄧飛認為這些人士很大機會並非在香港境內，認為本港應與鄰近地方做好協調。他又認為假大學證書及成績，與假DSE成績不同，前者涉及全球大學，較難核實，但後者只需向考評局查證。

內地中國高等教育學生信息網，簡稱學信網，供學生、僱主查證學歷。(學信網截圖)

鄧飛認為難以增強DSE成績單的防偽特徵至類似鈔票的程度，因為成本很高。他又建議政府仿效內地，設立類似學信網的中央審查平台，要求學生在求職或求學時，出示經平台認證的學歷證明，以減輕僱主及各大學核實學歷的成本。