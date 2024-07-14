多啦A夢展覽｜市民遊客打卡消費　鄭志剛：文化IP交流成盛事經濟

今年盛事之一的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日（13日）開始，首日即有菲律賓旅行團專程前來參觀，也有移民美國的港人家庭特意舉家回港重拾童年回憶，星光大道一帶出現打卡消費人潮。主辦單位感謝政府部門和贊助商的齊心協力；場地合作單位K11集團創辦人鄭志剛表示，今次活動成功將日本經典文化IP（知識產權）引入香港，可謂通過文化IP交流而促進經濟的典範。



+ 2

展覽免費展區昨日起開放予已登記公眾，收費展區昨也供已購票人士入場。不過其實即使沒有登記或購票，都可以在星光大道免費展區及K11 ＭUSEA六樓收費展區「核心外圍」，觀賞共約80個多啦A夢不同造型。所以早於前日（11日）已有不少市民搶先往拍照打卡，令K11 MUSEA及星光人道滿佈「多啦A夢迷」人潮，帶動盛事經濟。

+ 2

展覽帶動旅遊相關行業的生意，旅遊業界代表指多啦A夢無疑可為香港增加吸引力，預料可助香港在暑假期間有300萬旅客來訪，酒店業界代表亦稱入住率可達90%，同時有餐廳推出多啦A夢套餐吸客，預計營業額可較平日增加40%。

+ 10

主辦單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫感謝文化體育及旅遊局和香港旅遊發展局的鼎力支持，他指今次活動獲得政府部門和贊助商的齊心協力，形容是一個群策群力的活動。

K11集團創辦人鄭志剛表示，今次多啦A夢大型展覽不僅是城中盛事，亦是展現文化IP交流的範例，成功將日本經典文化IP引入香港，並與香港電影巨星的漫畫化造型一同在星光大道亮相。「此展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的國際地位，同時帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，推動經濟效益，並為市民帶來幸福感，可謂通過文化IP交流而促進經濟的典範。」